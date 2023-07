Việc nhà thiết kế Chung Thanh Phong giới thiệu mẫu trang phục của mình và được một ngôi sao tầm cỡ như Phạm Băng Băng lựa chọn đã một lần nữa chứng minh sự thành công và phát triển của thời trang Việt trên bản đồ thời trang thế giới.



Sức hút của thương hiệu Việt

Nếu như trước đây, các nhà thiết kế Việt đến với sàn diễn thời trang quốc tế qua những chuyến giao lưu văn hóa thì nay, họ đã xuất hiện như những thương hiệu, sánh ngang với nhiều thương hiệu trên thế giới. Có được điều này là nhờ các thế hệ sau đã có mục tiêu rõ ràng, chiến lược bài bản hơn trong việc chinh phục thị trường quốc tế.

Những người trong giới thời trang cho biết ngoài việc nắm bắt xu hướng toàn cầu với các thiết kế độc đáo, các nhà thiết kế Việt còn biết cách làm thương hiệu để đưa sản phẩm của mình vươn ra thế giới. Giá cả hợp lý, chiến lược tiếp thị thông minh đã giúp nhiều mẫu thiết kế Việt lọt vào "mắt xanh" của các ngôi sao thế giới.

Một trong những người tiên phong đưa thời trang Việt vươn xa là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. "Để được hơn 200 ngôi sao chọn những thiết kế của mình, tôi đã gửi đi và làm việc với rất nhiều ngôi sao, thậm chí đến 400 - 500 người. Bởi lẽ, không phải lúc nào thiết kế của mình cũng được chọn, mà phải cạnh tranh về kiểu, về kỹ thuật, độ chính xác" - anh tiết lộ.

Nhọc công như vậy nên nhà mốt Việt Nguyễn Công Trí mới đạt được thành quả khi nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, thậm chí cả chính khách, lựa chọn các mẫu thời trang do anh thiết kế.

Sự hỗ trợ của công nghệ và nền tảng mạng xã hội hiện nay cũng góp phần không nhỏ cho thời trang Việt kết nối với thế giới. Không ít nhà mốt Việt đã tận dụng mạng xã hội như Instagram để giới thiệu và kết nối sản phẩm với các khách hàng tiềm năng.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink cũng đã lựa chọn hàng loạt thiết kế của một thương hiệu Việt cho các MV (video ca nhạc) của mình. Váy, áo khoác... của nhà thiết kế Việt đã lần lượt xuất hiện trong các MV như "Lovesick girls" hay "Pink venom". Chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu này nhanh chóng được nhiều ngôi sao quốc tế chú ý, được các báo hàng đầu về thời trang khen ngợi.

Đến nay, phục trang của thương hiệu nêu trên đã xuất hiện trong ảnh của các ngôi sao như Olivia Rodrigo, Bella Hadid, Doja Cat, Dua Lipa... Nếu chỉ được lựa chọn đôi lần bởi những người nổi tiếng thì có thể xem là may mắn. Khi không đủ bản lĩnh và sáng tạo với phong độ ổn định thì sự may mắn cũng qua nhanh. Tuy nhiên, việc thường xuyên được lựa chọn cho các MV hay trang phục sự kiện, áo quần diện phố của các sao đã phần nào chứng minh sức hút của thương hiệu Việt.

Một chương trình trình diễn thời trang tại “Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam - AVIFW” năm 2021 ở TP HCM. Ảnh: TÂM NGUYỄN

Cuộc chơi tốn kém

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng các nhà thiết kế trẻ Việt Nam hiện nay đại diện cho tư duy thẩm mỹ mới và cách tiếp cận mới trong thời trang.

Với lợi thế nắm bắt rất nhanh các xu hướng và công nghệ, thương hiệu Việt có thể đi xa trên bản đồ thời trang thế giới là điều dễ hiểu. Các nhà thiết kế trẻ đã khai thác rất tốt nền tảng và điểm mạnh của mạng xã hội để phát triển thương hiệu của mình, qua đó giảm nhiều chi phí và thời gian để mang sản phẩm ra thế giới.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng thời trang Việt dễ dàng đạt được thành quả. Hành trình ra biển lớn bắt buộc các nhà thiết kế Việt phải tìm những lối đi riêng, nhất là phải chi những khoản tiền không hề nhỏ.

Để đến với "New York Fashion Weeks" (Tuần lễ Thời trang New York - Mỹ), nhà thiết kế Nguyễn Công Trí đã tiêu tốn cả triệu USD. Đây là khoản chi phí anh phải đầu tư để gầy dựng các mối quan hệ trên đường đem những mẫu thiết kế của mình ra thế giới.

Đó là hành trình gõ cửa các agency (công ty quản lý) thương hiệu thời trang và người mẫu; là những chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ để nhìn ngắm và quan sát. Ở New York, Nguyễn Công Trí chưa có những khách hàng thân thiết, anh cũng chưa quen những người nổi tiếng, lại càng không phải là nhân vật được truyền thông thế giới quan tâm.

Vậy khách mời xem chương trình thời trang của nhà thiết kế đến từ Việt Nam này là những ai? Đắn đo suy nghĩ nát óc, Nguyễn Công Trí quyết định mời 300 khách, chủ yếu là những biên tập viên, phóng viên mảng thời trang của các tạp chí, tờ báo danh tiếng ở Mỹ, các KOLs, stylist và nhà bán lẻ, thông qua sự cố vấn của ban tổ chức Tuần lễ Thời trang New York.

Nguyễn Công Trí cho hay một trong những quyết định "cân não" nhất của anh là chọn dàn người mẫu trình diễn. Ở New York Fashion Week, tiền công cho 1 người mẫu thấp nhất cũng vài ngàn USD. Nguyễn Công Trí đã táo bạo "chơi lớn", kỳ vọng cả thế giới phải trầm trồ. Anh đã thuê nguyên dàn "first face" (người mẫu hàng đầu) từng làm việc cho Dior với chi phí hơn 10.000 USD/người để diễn cho chương trình thời trang của mình. Sau những lần làm việc trực tiếp với người mẫu và chuẩn bị thực tế sàn diễn, Nguyễn Công Trí hốt hoảng khi phát hiện chi phí so với dự toán ban đầu đã đội lên gấp đôi, ở mức triệu đô...

Có thể nói không ngoa những người tiên phong đưa thời trang Việt ra thế giới là "những chiến binh của làng thời trang". Các "chiến binh thời trang" này đã phải cắn răng chi ra những khoản tiền đến cả triệu USD - con số rất lớn với các nhà thiết kế Việt nhưng lại rất bình thường với một show diễn thời trang ở tầm quốc tế. Tất cả những nỗ lực, tốn kém này chỉ để thực hiện khát vọng khẳng định thương hiệu thời trang Việt với thế giới.

Sắp tới, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sẽ lần đầu ra mắt bộ sưu tập ở Tuần lễ Thời trang New York mùa mốt Xuân Hè 2024, diễn ra từ ngày 7 đến 13-9. Anh và giám đốc điều hành Phạm Huy Cận đang ráo riết làm việc với đội ngũ trang điểm, làm tóc, âm thanh, ánh sáng tại New York để chuẩn bị cho show diễn này.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhìn nhận: "Chúng tôi chọn New York vì có lượng khách hàng lớn. Nơi này là trung tâm lớn của thời trang, là vùng đất mơ ước của nhiều thương hiệu. Từ đây, cơ hội phát triển của các thương hiệu thời trang cũng lớn hơn. Việc hợp tác cùng đội ngũ thời trang hàng đầu ở New York, cộng với chi phí di chuyển và nhiều khâu khác khiến show tốn hơn 1 triệu USD".

Không chỉ thương hiệu Việt, người mẫu Việt cũng đang có những bước chuyển đáng kể trong hành trình vươn ra thế giới. Những gương mặt Việt xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế như một làn gió mát đối với thị trường thời trang thế giới.

