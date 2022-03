Bà THÂN THỊ THƯ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM:

Sống trách nhiệm, khiêm nhường

Công tác nhiều năm ở Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, tôi có nhiều dịp tiếp xúc và làm việc với nhà báo Dương Thanh Tùng nên biết nhiều điểm đáng quý và trân trọng ở anh.

Dương Thanh Tùng rất có trách nhiệm với công việc, nhất là việc chung của thành phố, như khi thành phố phát sinh những vấn đề mới, nan giải, nhà báo Dương Thanh Tùng bao giờ cũng góp ý, đề xuất giải pháp cho thành phố.

Nhà báo Dương Thanh Tùng là một người sống nghĩa tình, có trước có sau và rất khiêm tốn, luôn biết lắng nghe. Làm giám đốc một đài truyền hình lớn nhưng Dương Thanh Tùng luôn hòa đồng, khiêm nhường khi tiếp xúc, làm việc với mọi người. Nhiều lần làm chương trình cầu truyền hình với nhà báo Dương Thanh Tùng, tôi cảm nhận rất rõ sự cầu thị, lắng nghe, nhất là luôn chăm chú, gửi hồn mình vào từng tác phẩm để chương trình đạt được kết quả cao nhất.

Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM:

Hết mình vì công việc

Khi nghe tin anh Dương Thanh Tùng ra đi, tôi rất bất ngờ và tiếc thương cho một nhà báo luôn sống hết mình vì công việc. Khi còn công tác ở Báo Công an TP HCM, tôi đã nhiều lần làm việc cùng anh. Nhà báo Dương Thanh Tùng đã tạo điều kiện cho Báo Công an thành phố thực hiện nhiều chương trình truyền hình liên quan đến an ninh trật tự như: "Về phía mặt trời cho người hoàn lương", "Tỏa sáng giữa đời thường"..., đặc biệt là hai chương trình truyền hình trực tiếp hằng năm là "Gương sáng phố phường" và Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những chương trình của Báo Công an TP HCM luôn nhận được sự ủng hộ từ HTV nói chung và nhà báo Dương Thanh Tùng nói riêng.

Nhà báo Dương Thanh Tùng đem đến cảm giác thoải mái cho những người làm việc chung. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, anh là người khiêm tốn, ít nói nhưng lại rất chân tình. Anh là một người lúc nào cũng nghĩ và chú tâm vào công việc. Khi anh tiếp nhận chức Tổng Giám đốc HTV có một số khó khăn nhất định nhưng anh đã xoay xở, tận dụng các cơ chế, nguồn lực để ổn định cuộc sống anh em trong đài cũng như đưa chất lượng các chương trình của đài đi lên.

Khi tôi về làm ở Hội Nhà báo TP HCM, anh Dương Thanh Tùng cũng hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động của hội.

Nhà báo MAI NGỌC PHƯỚC, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM:

Nhiều dự định còn ấp ủ

Tôi và nhà báo Dương Thanh Tùng quen nhau hồi cuối năm 1998 thông qua nhà báo Mã Diệu Cương - khi đó là Phó Tổng Giám đốc HTV. Tôi quý Tùng bởi những lần gặp nhau trao đổi công việc, chuyện nghề, Tùng khi nào cũng đau đáu làm sao để HTV cũng như các cơ quan báo chí của TP HCM hoạt động tốt hơn, phát triển hơn.

Dương Thanh Tùng và tôi thường trao đổi với nhau về các quy định liên quan đến báo chí, thường xuyên đưa ra các ý kiến góp ý cho các dự thảo quy định đang được ban soạn thảo lấy ý kiến. Chúng tôi tâm niệm phải có ý kiến, tiếng nói của mình để xây dựng các quy định giúp báo chí hoạt động tốt hơn trong một môi trường công bằng, minh bạch hơn chứ không phải vì lợi ích của riêng cơ quan báo chí nào. Mới đây, chúng tôi đã bàn và dự định thảo một văn bản góp ý với một số quy định về quản lý báo chí của nhà nước; xây dựng một loạt tác phẩm truyền thông trên HTV và báo in để tạo hiệu ứng mạnh. Tiếc thay, nhà báo Dương Thanh Tùng đã không kịp thực hiện những dự định còn ấp ủ này.

Nhà báo Dương Thanh Tùng là người hòa nhã, thân thiện, khiêm tốn, sống rất tình cảm và quan tâm đến anh em đồng nghiệp dù anh không nói ra. Đến giờ, tôi vẫn giữ con lật đật Nga được Tùng tặng như là kỷ niệm về một người đồng nghiệp trân quý.

Nhà báo TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động:

Nhiều ý tưởng sáng tạo

Tôi quen nhà báo Dương Thanh Tùng từ tháng 4-2005 khi cùng tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ dành cho cán bộ quản lý do Thành ủy - UBND TP HCM tổ chức (học tại New Zealand). Sau khi về nước, 2 anh em có điều kiện liên hệ và gắn bó nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

Anh Dương Thanh Tùng là nhà báo nhiều kinh nghiệm, năng động, gai góc và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc HTV, anh đã vực dậy và phát triển đài dù trước đó phải đối diện với rất nhiều khó khăn.

Anh sống, quan hệ với anh em đồng nghiệp trong và ngoài cơ quan đều rất vui vẻ, hòa đồng và khiêm nhường. Anh sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia với anh em hết mình để giúp các cơ quan báo chí cùng nhau vượt qua khó khăn và phát triển. Với Báo Người Lao Động, trước mỗi đợt cải tiến nội dung hay tổ chức các sự kiện quan trọng, anh Tùng đều theo dõi kỹ và đưa ra những ý kiến góp ý, đánh giá, ghi nhận cũng như chia sẻ, động viên chúng tôi. Anh cũng luôn sẵn sàng giúp Báo Người Lao Động trong những lúc chúng tôi cần hỗ trợ về mặt truyền thông.

Anh không chỉ là một nhà báo hết lòng với nghề mà còn có tinh thần vì cộng đồng. Năm 2021, HTV đã phát động chương trình quyên góp mua vắc-xin phòng Covid-19 và đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của nhiều cơ quan báo chí TP HCM, trong đó có Báo Người Lao Động. Chỉ sau hơn một tháng triển khai quyết liệt cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan báo chí TP HCM, Quỹ "Chung một tấm lòng" của HTV đã nhận được hơn 30 tỉ đồng từ hàng chục ngàn người dân để chuyển đến Ủy ban MTTQVN TP HCM.

Nhà báo Dương Thanh Tùng ra đi đột ngột là cú sốc, là mất mát rất lớn với báo chí TP HCM. Anh ra đi để lại nhiều tình cảm đau thương trong lòng anh em, bạn bè đồng nghiệp.

Nhà báo LÝ VIỆT TRUNG, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM:

Không ồn ào, phô trương

Ấn tượng về nhà báo Dương Thanh Tùng trong tôi là một người anh, một đồng nghiệp rất chân thành, cởi mở trong mọi mối quan hệ với anh em bạn bè, đồng nghiệp. Người ta quý anh bởi ngoài sự đam mê, tâm huyết, hết mình với công việc, anh còn là một người tình cảm, khiêm tốn, không thích ồn ào, phô trương.

Anh Dương Thanh Tùng cũng là một người rất cầu thị trong làm nghề. Sau mỗi chương trình do HTV tổ chức, anh đều gọi điện cho tôi cũng như nhiều anh em nhà báo khác để xin ý kiến đánh giá, góp ý về chương trình và anh luôn lắng nghe. Tôi nhớ mãi những lần anh gọi điện hỏi "Chương trình em thấy sao? Có góp ý gì không?...". Tôi nghĩ đó chính là điều mà bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới... rất yêu mến, kính trọng ở anh.

Trong ký ức của tôi, anh Tùng là người có tình yêu sâu đậm với nước Nga bởi anh có những năm tháng học tập tại Liên Xô (cũ). Tôi nhớ trong một chuyến đi công tác ở Nga, trong lúc mọi người mua đồ lưu niệm về làm quà, anh chỉ đi mua những bức tranh phong cảnh của xứ sở bạch dương. Cũng bởi tình yêu với nước Nga rất lớn mà trong dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 Nga (năm 2017), anh đã tổ chức một chương trình kỷ niệm ấn tượng và giàu cảm xúc. Nếu không có tình yêu rất lớn với nước Nga thì không thể tổ chức một chương trình cảm động như vậy.

Phan Anh - Phương Nhung ghi