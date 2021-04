Tại LHP quốc tế Paris 2021, "Tình yêu vô hình" (tên tiếng Anh Invisible love) của đạo diễn Quách Tường giành chiến thắng tại hai giải "Best Narrative Feature Film 2021" - giải cao nhất cho phim điện ảnh quốc tế và "Best International Collaboration 2021" - giải cao nhất cho phim hợp tác quốc tế và giải "Best International Actor 2021" cho diễn viên chính của phim là Hoàng Phượng.

Trước đó, tham gia LHP Độc lập của Mỹ, phim chiếm hai giải là "Adward of Merit" - phim điện ảnh châu Á xuất sắc và "Adward of Exellence" - chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc.

Hoàng Phượng trong phim Tình yêu vô hình

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, liên hoan phim không có các sự kiện gặp gỡ và trao giải offline mà chỉ tổ chức và công bố giải thông qua hình thức trực tuyến.