Phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” bị khán giả tẩy chay dẫn đến doanh thu lỗ nặng do bê bối “phim giả tình thật” của hai diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và An Nguy. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)