Cả 5 ứng viên tranh Giải Mai Vàng 2019 gồm Đen Vâu (MS 01) với ca khúc "Hai triệu năm" (Đen Vâu), Noo Phước Thịnh (02) với ca khúc "Thương em là điều anh không thể ngờ" (Triết Phạm), Phan Mạnh Quỳnh (03) với ca khúc "Nhạt" (Phan Mạnh Quỳnh), Soobin Hoàng Sơn (04) với ca khúc "Đã đến lúc" (SlimV), Sơn Tùng M-TP (05) với ca khúc "Hãy trao cho anh" (Sơn Tùng M-TP) được giới chuyên môn đánh giá đều có những ưu thế nổi bật.



Thế mạnh của underground





Đen Vâu (01)

Thời gian gần đây, thị trường nhạc Việt chứng kiến sự trỗi dậy của dòng nhạc underground cùng sự lên ngôi của những giọng ca bước ra từ thế giới này. Đình đám nhất là cái tên Đen Vâu, minh chứng là mỗi sản phẩm gắn với Đen Vâu đều trở thành sản phẩm "không đối thủ" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Đen Vâu là ca sĩ underground hiếm hoi có một live show thành công với hơn 5.000 khán giả thưởng thức. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận định: "Đen Vâu là rapper nổi bật nhất ở thị trường nhạc Việt hiện nay, là một trường hợp thành công điển hình cho xu hướng ca sĩ underground tấn công showbiz rồi trở thành ca sĩ mainstream (đại chúng)".

Đến thời điểm này, Đen Vâu thực sự gia nhập đội ngũ những giọng ca ngôi sao có sức hút đặc biệt với khán giả yêu nhạc. Lý giải điều này, nhạc sĩ Only C nói: "Đen Vâu là nghệ sĩ rap với ca từ gần gũi, âm nhạc đi vào lòng số đông công chúng. Về phần âm nhạc, hòa âm phối khí không phải mang tính xu hướng nhưng ca từ trong nhạc của Đen Vâu đầy trải nghiệm, cá tính và có chất văn học cao. Có thể khẳng định âm nhạc của Đen Vâu không quá cầu kỳ nhưng có tính thẩm mỹ. Đó là điều làm nên sức hút của Đen Vâu".

Phan Mạnh Quỳnh (MS 03)

Cũng là một trong những cái tên chinh phục được khán giả yêu nhạc bởi những bản tình ca chạm đến trái tim người yêu nhạc là Phan Mạnh Quỳnh. Đạo diễn Cao Trung Hiếu nhận định: "Phan Mạnh Quỳnh là những hình mẫu nghệ sĩ luôn trăn trở về âm nhạc. Ở anh ấy, chúng ta nhận ra bản sắc đậm nét cả về chất liệu âm nhạc và giọng hát. Phan Mạnh Quỳnh đang sáng tác như trẻ thơ, nhạc viết ra từ ruột gan, từ chính chất mộc của con người anh ấy". Còn với ca sĩ Hà Anh Tuấn: "Điểm mạnh ở ca khúc của Quỳnh là ngôn từ đẹp đẽ, nên thơ, mang đến nhiều điều thú vị".

Soobin Hoàng Sơn (04)

Cũng là giọng ca có xuất thân từ thế giới underground, Soobin Hoàng Sơn mang tố chất một ngôi sao tự thân: khả năng sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ, vũ đạo nhuần nhuyễn. Nhạc sĩ Only C khẳng định: "Soobin Hoàng Sơn sở hữu giọng ca có thể trình diễn tốt nhiều dòng nhạc, đặc biệt là pop ballad cùng cách xử lý bài rất mới. Hơn nữa, giọng ca này có lượng fan (người hâm mộ) rất đông và là thành viên của Công ty SpaceSpeakers Music Productions tại Việt Nam nên về phần hòa âm phối khí, các bài hát của Soobin Hoàng Sơn luôn có tính xu hướng âm nhạc thế giới nổi trội".

Cuộc đua của các sao





Noo Phước Thịnh (02)

Với nhạc sĩ Only C, ở đường đua giành tượng Mai Vàng lần thứ 25-2019, anh dành một phiếu bình chọn của mình cho Phan Mạnh Quỳnh bởi "Lối viết nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có giai điệu ngũ cung đặc biệt, ca từ rất hay. Âm nhạc rất riêng không thể lẫn vào đâu được. Giọng hát cũng đặc biệt. Có lẽ với Quỳnh, chỉ cần âm nhạc và giọng hát cất lên là đủ để châm chước và bỏ qua những thứ khác". Nhưng, Only C cũng hiểu rằng nếu ở cùng đường đua với Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP thì cơ hội của Phan Mạnh Quỳnh sẽ ít hơn.

Sơn Tùng M-TP (05). Ảnh: LEON

Nhận định này đồng nghĩa Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP là hai đối thủ mạnh của cuộc đua quyết định từ công chúng. Trong đó, "Noo Phước Thịnh là một ca sĩ đã giữ được phong độ và vẫn là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Noo Phước Thịnh luôn chinh phục người nghe bằng những sản phẩm được đầu tư chất lượng cao" - nhạc sĩ Dương Khắc Linh đánh giá.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hiếu: "Noo Phước Thịnh có chiều sâu trong giọng hát cùng cách xử lý bài hát luôn tràn đầy cảm xúc. Còn Sơn Tùng M-TP luôn tràn đầy năng lượng, cảm giác luôn sẵn sàng bùng nổ nên mỗi sản phẩm của anh khi ra mắt đều thu hút khán giả. Khả năng sáng tác cùng cách hát rap tiết tấu nhanh và nhả chữ rất nhanh, gãy gọn là một điểm sáng của Sơn Tùng M-TP".

Đều xứng đáng được tôn vinh Theo giới truyền thông, nếu Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP là những ngôi sao của sự hoa mỹ thì Đen Vâu giản dị, gần gũi đời thường, còn Phan Mạnh Quỳnh đại diện cho cách hát trữ tình kiểu mới. Riêng Soobin Hoàng Sơn là một ca sĩ rất đa dạng, có thể hát rất tốt ballad, kỹ thuật thanh nhạc cũng thuộc dạng điêu luyện trong các giọng nam trẻ và độ luyến láy trong các bản RnB luôn tạo cho người nghe sự riêng biệt và tính thời trang trong mỗi tác phẩm. So với nhiều hạng mục tranh Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019 khác, hạng mục Nam ca sĩ có phần làm khó khán giả trong việc chọn ra một đại diện xuất sắc nhất. Bởi các ứng viên đều xuất sắc, không chỉ chỉn chu trong mỗi sản phẩm âm nhạc mà luôn sáng tạo trong mỗi lần xuất hiện. Tất cả họ đều xứng đáng được tôn vinh.





