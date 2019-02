Trực tuyến Lễ trao giải Grammy lần thứ 61-2019

11/02/2019 08:56

Dù thông tin "cơn lốc tẩy chay Grammy lần thứ 61" ồn ào trước lễ trao giải khiến không ít khán giả hoang mang nhưng với lực lượng ngôi sao hùng hậu xuất hiện ở thảm đỏ, theo dõi lễ trao giải trực tiếp từ nhà hát cùng những tiết mục biểu diễn hoành tráng, lễ trao giải Grammy lần thứ 61-2019 sẽ không "chán" như nhiều người lo ngại. Theo đó, các ngôi sao Camila Cabello, Cardi B, Janelle Monáe, Post Malone, Dan + Shay, Kacey Musgraves, Shawn Mendes và nhiều hơn thế đang tiến dần đến thảm đỏ Grammy. Đội ngũ khách mời trao giải cũng đủ sức thu hút công chúng theo dõi lễ trao giải gồm Kelsea Ballerini, Leon Bridges, Luke Combs, Meghan Trainor, Cedric The Entertainer, Nina Dobrev, Anna Kendrick, Jada Pinkett Smith và Wilmer Valderrama.



Năm nay, Grammy lần thứ 61 là cuộc so kè không khoan nhượng giữa Kendrick Lamar và Drake khi cả hai là người dẫn đầu danh sách đề cử giải thưởng với lần lượt là 8 và 7 đề cử. Dù đã có lịch sử 61 năm nhưng hàng năm, Grammy phải đối mặt với không ít những đồn thổi, sự "chống đối" từ chính nghệ sĩ vì nhiều lý do. Thế nhưng, Grammy vẫn giữ vững giá trị của mình ngay từ khi mới thành lập đến nay. Đó là nơi khắc họa rõ nét xu hướng âm nhạc đình đám suốt thời gian dài sau lễ trao giải bằng cách tôn vinh những sáng tạo mới, nổi trội của những nghệ sĩ tài hoa.

8:00 - Camila Cabello mở màn với bản hit "Havana"

Ca sĩ gốc Cuba khuấy động sân khấu với ca khúc đậm chất Latin, lấy cảm hứng từ quê hương mình. Sân khấu chương trình tái hiện quang cảnh trong MV cùng tên. Tiết mục của cô được dàn dựng công phu với dàn vũ công đông đảo. Năm 2018, Camila thành công khi tách nhóm Fifth Harmony và bắt đầu sự nghiệp solo. Album Camila của cô sẽ tranh giải "Album Pop xuất sắc" ở Grammy năm nay.

8:05 - Alicia Keys (người dẫn chương trình lễ trao giải Grammy lần thứ 61-2019) xuất hiện trên sân khấu với bộ váy xanh lam tuyệt đẹp. Cô nói, dù đôi lúc bị hoài nghi nhưng rõ ràng, âm nhạc là phương tiện kết nối con người với nhau. Đó là vai trò, nhiệm vụ và đặc quyền tuyệt đối mà chỉ có âm nhạc làm được. Báo chí phương Tây nhận định, Ban tổ chức lễ trao giải Grammy lần thứ 61 rất khôn ngoan khi để Alicia Keys phát biểu. Điều này đủ sức đánh tan tin đồn Grammy đang ngày càng mất dần vị thế. Bởi lẻ uy tín và tài năng của Alicia Keys là điều không thể phủ nhận.

8:15 - Shawn Mendes và Miley Cyrus cùng song ca, tạo thành màn trình diễn mang tính bùng nổ cho lễ trao giải.

Trong đó, hoàng tử nhạc pop Shawn Mendes tự đệm đàn piano, cover ca khúc "Monster House" của Miley Cyrus. Sau đó, anh chuyển sang chơi guitar và song ca với Miley Cyrus bài "In My Blood". Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho lễ trao giải bởi cả hai hiếm khi kết hợp cùng nhau. In My Blood do Shawn Mendes đồng sáng tác, viết về trải nghiệm bản thân với căn bệnh trầm cảm. Anh chia sẻ, đây là ca khúc chân thành nhất anh từng viết. Ca khúc tranh giải ở hạng mục "Bài hát của năm" tại Grammy 2019.

8:20 - Cặp đôi Lady Gaga và Braley Cooper giành giải "Trình diễn song ca/nhóm hay nhất" với ca khúc Shallow. Đây là ca khúc nằm trong album nhạc phim "A star is born", ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100. Ca khúc này tiếp tục tranh giải ở hạng mục "Bài hát của năm".

Shawn Mendes trình diễn

Janelle Monae trình diễn

Post Malone trình diễn

8: 22- Greta Van Fleet mang về giải thưởng Album nhạc rock xuất sắc nhất dành cho album "The Fires".

Trong khi đó, Kacey Musgraves mang về giải thưởng Nghệ sĩ trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất với sản phẩm "Butterflies". Cô đã vượt qua những đối thủ nặng ký cùng được đề cử ở hạng mục này gồm Loretta Lynn với "Wouldn't It Be Great?", Maren Morris với "Mona Lisas And Mad Hatters", Chris Stapleton với "Millionaire" và Keith Urban với sản phẩm "Parallel Line".

8:25 - Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama xuất hiện tại lễ trao giải cùng Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Jennifer Lopez - những biểu tượng nữ quyền của làng nhạc thế giới.

8:30 - Ngôi sao dòng nhạc đồng quê Kacey Musgraves xuất hiện với ca khúc nhạc hit của cô trong năm qua "Rainbow". Ca khúc nhạc pop nhẹ nhàng, sâu lắng này đã giúp cho chương trình có những khoảng lặng nhất định nhưng cũng không kém phần thú vị. Báo chí phương Tây nhận định Kacey Musgraves là một trong những ca sĩ nhạc đồng quê hay nhất hiện nay.

8:35 - Ca sĩ da màu Janelle Monae tự đêm đàn, trình diễn bản hit “Make Me Feel”. Cô được đề cử ở hạng mục "Album của năm" với sản phẩm Dirty Computer.



8:45 - Alicia Keys xuất hiện cùng John Mayer tre6nb sân khấu để công bố giải thưởng ở hạng mục "Ca khúc của năm". Giọng ca Childish Gambino được gọi tên với sản phẩm “This Is America”. Tuy nhiên, anh vắng mặt ở lễ trao giải. “This Is America” đề cập đến xung đột sắc tộc tại Mỹ, mô tả sự khó khăn của những người da màu khi sống ở đất nước này. Tờ Time khen ngợi ca khúc có nội dung ý nghĩa, giai điệu gây nghiện. Sau một tháng ra mắt, MV bài hát đạt 237 triệu lượt xem trên Youtube và được tạp chí Times đánh giá là một trong những bài hát hay nhất nửa đầu năm 2018.



Diễn viên người Australia Hugh Jackman, người từng đoạt giải Emmy (giải thưởng truyền hình) và Tony (giải thưởng sân khấu kịch), đã mang về giải thưởng Grammy đầu tiên với giải Nhạc phim tổng hợp hay nhất với sản phẩm nhạc phim The Greatest Showman. Trong khi đó, Ariana Grande, người vừa có cuộc “đụng độ” với Ken Ehrlich (nhà sản xuất lễ trao giải Grammy) và tuyên bố không đến lễ trao giải Grammy, đã được gọi tên trên sân khấu lễ trao giải với giải thưởng Album pop hay nhất với ca khúc Sweetener. Đây là giải thưởng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Ariana Grande.



Trước đó, giọng ca được mệnh danh là “tiểu diva” này đã có một cuộc chiến với nhà sản xuất lễ trao giải Grammy lần thứ 61 Ken Ehrlich về việc sẽ trình diễn gì tại lễ trao giải. Grande cho rằng, cô đã đưa ra 3 bài hát nhưng nhà sản xuất đều gạt đi. Trong khi đó, Ehrlich nói với hãng AP rằng Grande từng tuyên bố với các nhà sản xuất cô không có thời gian chuẩn bị. Song Grande đã phủ nhận những lời bình luận trên các trang mạng xã hội và tuyên bố cô có thể chuẩn bị một màn diễn trong “chốc lát”.



Phụ nữ hiện diện đông đảo tại lễ trao giải Grammy năm nay. Trái ngược hẳn với năm 2018 khi nghệ sĩ nam gần như "thống trị" các đề cử giải và chỉ có người phụ nữ duy nhất, Lorde tranh giải hàng đầu nhưng không có cơ hội được trình diễn trên sân khấu.

8:50 - Rapper Mỹ Post Malone khuấy động sân khấu với ca khúc "Rockstar" cùng với nhóm nhạc Funk Rock - Red Hot Chili Peppers thay vì 21 Savage như từng thấy trước nay.





Brandi Carlile chiến thắng giải Album hay nhất dành cho album "By The Way, I Forgive You".

Jay Rock nhận giải thưởng Nghệ sĩ trình diễn nhạc rap hay nhất với sản phẩm "King's Dead"

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trên sân khấu trao giải

9:00 - Khoảnh khắc lắng đọng nhất lễ trao giải. Hai giọng ca Katy Perry, Miley Cyrus, Kacey Musgraves, Maren Morris, Little Big Town cùng biểu diễn loạt ca khúc để tri ân ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê người Mỹ - Dolly Parton. Những ca khúc "Here You Come" "Again", "Jolene"... làm say lòng người với cách thể hiện ít nhiều khác biệt so với bản gốc. Giọng ca huyền thoại Dolly Parton bước ra sân khấu, biểu diễn cùng đàn em chính là khoảnh khắc thú vị nhất lễ trao giải Grammy lần thứ 61. Điều đó chứng minh cho thông điệp "âm nhạc là sự kết nối" mà nhà sản xuất lễ trao giải gởi đến khán giả ngay từ giúp giây đầu tiên lễ trao giải thông qua bài phát biểu của giọng ca Alicia Keys. Ở tuổi 73, bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, giọng hát trong trẻo. Tiết mục khiến khán giả liên tục reo hò.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trên sân khấu trao giải. Nữ quyền là yếu tố nổi bật của lễ trao giải Grammy năm nay.

9:20 - Giọng ca 22 tuổi H.E.R là chủ nhân tiếp theo ở hạng mục "Trình diễn R&B xuất sắc" với ca khúc Best Part. Cô được đề cử ở bốn hạng mục - "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Ca khúc R&B xuất sắc" (Focus), "Album R&B xuất sắc" (H.E.R).

9:25 - Rapper da màu Cardi B xuất hiện với ca khúc cực kỳ sôi động mang tên "Money". Cardi B có năm đề cử ở Grammy năm nay, trong đó có giải "Ghi âm của năm" dành cho ca khúc I Like It và "Album của năm" dành cho album "Invasion of Privacy".

Cardi B trình diễn

9:35 - Kacey Musgraves thắng giải "Album nhạc đồng quê xuất sắc" dành cho album Golden Hours. Phát hành tháng 3 năm ngoái, album có nhiều bản hit được yêu thích như Butterflies, Space Cowboy, High Horse, Slow Burn. Phát biểu trên sân khấu trao giải, Kacey nói: "Tôi yêu nhạc đồng quê và tự hào vì là một phần của nó". Phát hành tháng 3 năm ngoái, album có nhiều bản hit được yêu thích như Butterflies, Space Cowboy, High Horse, Slow Burn.

9:45 - Alicia Keys vẫn luôn tạo ấn tượng mạnh mỗi lần xuất hiện và lần này, tại sân khấu lễ trao giải Grammy 2019 cũng không ngoại lệ. Tự đệm piano, khoe giọng hát ngọt ngào với hàng loạt ca khúc đình đám như "Killing Me Softly (Fugess), Use Somebody (Kings of Leon), Doo Wop (Lauryn Hill) và Unforgettable (French Montana).

Alicia Keys cực kỳ ấn tượng với hàng loạt ca khúc đình đám

Lady Gaga thắng lớn với 3 giải Grammy Nếu Childish Gambino với sản phẩm “This is America” trở thành nghệ sĩ hip hop đầu tiên chiến thắng giải thưởng Ca khúc của năm trong lịch sử lễ trao giải Grammy thì “mẹ quỷ” Lady Gaga thắng lớn với nhạc phim “A star is born”. Ca khúc “Shallow” (nằm trong album nhạc phim A star is born) mang về giải thưởng Grammy trong khi đó, ca khúc Joanne giúp cô giành chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất



Thùy Trang