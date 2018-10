Tuấn Hưng nhập viện sau khi liveshow bị hủy đột ngột

07/10/2018 09:18

Ca sĩ Tuấn Hưng nhập viện khi liveshow Ngựa hoang đột ngột bị hủy

Vợ ca sĩ Tuấn Hưng cho biết do quá buồn rầu, suy sụp và khóc nhiều nên chiều 6-10 Tuấn Hưng bị khản tiếng, bụng đau quằn quại nên anh đã phải nhập viện. "Anh Hưng đã được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền nước. Tôi vừa thương vừa lo cho chồng mình. Hủy sô thiệt hại về con số có thể tính toán được chứ tinh thần thì quả thực không biết phải làm sao", chị Thu Hương (vợ ca sĩ Tuấn Hưng) chia sẻ với truyền thông.



Liveshow "Ngựa hoang", dự kiến diễn ra vào ngày 5-10 tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) nhân kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng. Liveshow cũng diễn ra vào đúng sinh nhật 40 tuổi của ca sĩ Tuấn Hưng. Nhưng chỉ vài giờ trước khi liveshow diễn ra, chương trình nhận được thông báo không đủ điều kiện biểu diễn.

Việc livewshow "Ngựa hoang" bị hủy chỉ 2 giờ trước khi biểu diễn đã làm dậy sóng dư luận. Nhiều người trong giới thấy tiếc vì công sức, tiền của đầu tư cho một liveshow không ít. Mọi người thực sự hụt hẫng và để lại nhiều bình luận khó hiểu.



Tuấn Hưng bật khóc ngay khi chia sẻ với truyền thông

Điều này khiến Tuấn Hưng thực sự suy sụp nên ngay trong lúc chia sẻ thông tin với truyền thông, ca sĩ Tuấn Hưng đã khóc rất nhiều. Cho đến chiều qua, lý do liveshow đột ngột bị hủy mới được thông báo rõ ràng hơn là "Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành".

Theo đó, liveshow Tuấn Hưng do Công ty cổ phần sự kiện truyền thông Thăng Long (đơn vị tổ chức show Ngựa hoàng) và Trung tâm văn hóa thể thao quận Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa.

Bà Đậu Thị Ngọc (đại diện công ty cổ phần sự kiện truyền thông Thăng Long) chia sẻ, lỗi này thuộc về Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa. Hiện, phía Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa cũng chịu toàn bộ chi phí, tổn thất, sắp xếp một đêm diễn khác cho ca sĩ Tuấn Hưng vào thời gian sớm nhất.

Trao đổi với phóng viên báo Người lao động sáng 7-10, Giám đốc sở Văn hoá Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho hay ông rất chia sẻ với nam ca sĩ Tuấn Hưng vì sự cố này. "Nghệ sĩ là những người rất nhạy cảm. Hi vọng Tuấn Hưng sớm hồi phục" – ông Tô Văn Động nói.

Đến sáng 7-10, ông Tô Văn Động cho biết vẫn chưa nhận được công văn của UBND quận Ba Đình về việc dừng đêm diễn của Tuấn Hưng. "Có thể do ngày nghỉ nên công văn chưa đến" – ông Động nói.

Hiện tại Tuấn Hưng và êkíp chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức lại show diễn hay hoàn tiền vé cho khán giả. Ước tính Tuấn Hưng thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng vì liveshow bị hủy này.

Thùy Trang - Lan Anh