Dịch Covid-19 khiến các nghệ sĩ phải ém lại nhiều dự án suốt hơn một năm qua để dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuấn Hưng cũng không phải là ngoại lệ.



Tuấn Hưng cho hay dịch bệnh khiến ông bố ba con dành nhiều thời gian vào bếp hỗ trợ bà nội nấu nướng, chăm sóc con cái. Ảnh: Hoà Nguyễn

Trong thời điểm dịch bệnh, nam ca sĩ cho hay việc giữ cho bản thân và gia đình có thể sống khỏe, an toàn được anh đặt lên hàng đầu. Cuộc sống những ngày ở nhà tránh dịch tuy hơi buồn vì ít gặp bạn bè nhưng thực sự chưa bao giờ nhàm chán.

Ông bố ba con có thể vào bếp hỗ trợ bà nội nấu nướng khi vợ Thu Hương dạy bé Su Hào, con trai đầu lòng, đi học lớp 1 học online hoặc làm bài tập tại nhà. Tuấn Hưng còn thuần thục trong việc cột tóc cho con gái - bé Son và dọn dẹp nhà cửa, chơi, tắm và chăm sóc con trai út - bé Sâm, cẩn thận.

Nam ca sĩ không ngại nhận "lương" từ vợ nhưng cũng rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua sữa cho con

Tuấn Hưng cũng không ngại bật mí trong những tháng tạm xa sân khấu, ở nhà tránh dịch, anh vẫn có "lương" do vợ phát và gọi vui bà xã Hương Baby là "chủ tịch". Nam ca sĩ tin tưởng ở khả năng quản lý chi tiêu của vợ, vì thế để vợ toàn quyền làm "tay hòm chìa khóa" trong nhà.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân sau 7 năm, Tuấn Hưng cho biết ở hiện tại, anh và bà xã đều ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. Tuấn Hưng tâm sự "Tôi và vợ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió nên ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn và quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn’’.

Nam ca sĩ chia sẻ dù những ngày dịch bệnh khó khăn hay cuộc sống dần trở lại bình thường, anh vẫn luôn truyền đi những năng lượng tích cực đến khán giả bằng các buổi hát phục vụ miễn phí trên trang cá nhân, những clip luyện tập thể thao kích thích bạn bè cùng tham gia để nâng cao sức khoẻ…

Dù hát lại hit cũ nhưng nam ca sĩ rất thích thú khi đứng trên sân khấu đặc biệt được hỗ trợ bởi công nghệ

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, các sự kiện giải trí được tổ chức trở lại, Tuấn Hưng khá tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. "Tôi bây giờ là ông bố của ba con nên cũng phải chăm chỉ làm việc hơn để có tiền mua sữa cho các cháu’’ - Tuấn Hưng tếu táo nói.

Nam ca sĩ thừa nhận rằng vài năm trước anh chỉ thích hát ở phòng trà, quán bar, rất hạn chế nhận lời tham gia sự kiện do công ty tổ chức. Tuy nhiên suy nghĩ của anh gần đây phần nào thay đổi sau khi tham gia VPBank BEST do đạo diễn Hoàng Công Cường làm tổng đạo diễn. Dù vẫn hát các bản hit của mình như "Tìm lại bầu trời", "Đam mê" nhưng việc đạo diễn dùng công nghệ lồng ghép sáng tạo đã khiến tiết mục thật sự ấn tượng.

Công nghệ đã giúp các nghệ sĩ rất nhiều trong việc mang đến cho khán giả những cảm xúc thật mới mẻ

Nói thêm về phần trình diễn khiến Tuấn Hưng thật sự ấn tượng này, đạo diễn Hoàng Công Cường cho hay với cách tiếp cận tác phẩm bằng góc nhìn công nghệ và ánh sáng, hội hoạ và tạo hình, VPBank BEST mang đến cho các tác phẩm với một cảm xúc thật mới mẻ. Chương trình đã giúp khán giả có thể hoà mình vào trong những bối cảnh không gian lãng mạn, mộng mị mà trước đây sân khấu bình thường không thể làm được.