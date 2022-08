Vote For Five - cuộc thi tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc thần tượng thu hút sự chú ý

Ở tập 2 chương trình thực tế Vote For Five vừa lên sóng tối 4-8, ban giám khảo đã gây tranh cãi khi công bố loại 10 thí sinh. Tập 2 cũng công bố kết quả vòng thi Sign up, lộ diện top 10 tân binh có số điểm bình chọn cao nhất bởi 100 khán giả (The Makers) có mặt trực tiếp tại trường quay.

Trả lời những thắc mắc của khán giả cũng như 3 huấn luyện viên Vote For Five - gồm Đông Nhi, Isaac và Trúc Nhân - về việc loại cùng lúc nhiều thí sinh, ca sĩ Trịnh Thăng Bình - trong vai trò dẫn dắt chương trình cho biết: "Chúng ta phải tôn trọng luật chơi. Chưa chắc những gì chúng ta - những người làm trong nghề - ưa thích là khán giả thích".

Cuộc thi đã loại 10 thành viên chỉ sau 1 tập

Trong 5 tập đầu tiên của Vote For Five, kết quả thứ hạng và loại trừ tân binh được quyết định bởi 100 khán giả - The Makers có mặt trực tiếp tại trường quay. Điểm số voting trên landing page không ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của các tân binh trong 5 tập đầu mà được cộng dồn vào kết quả qua từng vòng thi.

Từ tập 6, tất cả thứ hạng của tân binh được quyết định bằng điểm số tích hợp: bình chọn tại trường quay và điểm cộng dồn thời điểm đó. Thời gian voting mỗi tuần là 24 giờ tính từ lúc chương trình bắt đầu công chiếu.

Top 10 tân binh có điểm số cao nhất của vòng Sign up - vòng thi đấu đầu tiên của Vote For Five - gồm 10 gương mặt: Minh Quân, Xuân Nhã, Duy Thiện, Tường Duy, Quang Hiếu, Văn Tài, Minh Trí, Đức Trung, Ngọc Kha, Thành Phong.



Cuộc thi khắc nghiệt đến mức các huấn luyện viên cũng phải ngỡ ngàng

Top 5 của vòng Sign up với 3 tân binh có số điểm bằng nhau - 495 là Quang Hiếu, Duy Thiện, Xuân Nhã. Hai tân binh có số điểm cao nhất - 500 tại vòng Sign up là Minh Quân và Tường Duy. Minh Quân thuộc nhóm 7 Cases, trình diễn ca khúc "Tiểu thuyết tình yêu" ở tập 1; còn Tường Duy thuộc nhóm B.One, trình diễn ca khúc "Tan biến" ở tập 2.