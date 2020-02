Dấu ấn nữ quyền

Prada với BST "Sự hào nhoáng siêu thực" mang tuyên ngôn nữ quyền. Hay Fendi đem lại những thiết kế cho người phụ nữ "mạnh mẽ, độc lập và tự do trong nét đẹp nữ tính truyền thống". Khái niệm đấu tranh nữ quyền tại đế chế Dior tiếp tục được khắc họa sắc nét. Hình ảnh bông hoa xuất hiện liên tục từ áo khoác, giày tây cho đến túi xách gợi nhớ đến cuộc đấu tranh nữ quyền đầu tiên trên thế giới mang tên "Flower Power", bằng việc sử dụng những bông hoa xinh đẹp, nữ giới kêu gọi chấm dứt chiến tranh. So với cách đấu tranh trực diện và ồn ào kiểu in slogan lên áo đầy tính thương mại như trước đây, cách làm "ẩn dụ" của thời trang hiện nay mang nhiều ý nghĩa hơn.