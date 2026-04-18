buitruonglinh lập "liên hoàn thành tích"

Sức hút "khủng" từ hệ thống bán vé: 2 đêm concert Hà Nội sold out trong 10 phút

buitruonglinh ghi dấu ấn rạng rỡ ở đường đua nhạc Việt

Chưa đầy một tuần sau khi khép lại đêm diễn thăng hoa tại TP HCM, buitruonglinh liên tiếp ghi dấu những cột mốc mới trong hành trình của mình. Từ việc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến với MV "Sớm như vậy" đến sức nóng "nghẹt thở" của đợt mở bán vé concert chặng Hà Nội, nam nghệ sĩ đang khẳng định vị trí của mình trong lòng người hâm mộ.

Nối tiếp thành công rực rỡ tại Nhà hát Hòa Bình, sức nóng của chuỗi live concert "Từng ngày" đã lan tỏa mạnh mẽ ra Thủ đô. Trong đợt mở bán vé cho 2 đêm diễn tại Hà Nội (ngày 23-4 và 24-4), hệ thống ghi nhận tình huống "cháy vé" thậm chí còn khốc liệt hơn chặng đầu tiên.

buitruonglinh- cái tên cháy vé

Chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, toàn bộ vé của cả 2 đêm diễn đã được "tẩu tán" sạch sẽ. Tại cùng một thời điểm mở bán, có hơn 20.000 người xếp hàng chờ đợi trong phòng chờ. Đặc biệt, đơn vị phân phối vé ghi nhận lượng truy cập kỷ lục với 164.000 lượt yêu cầu truy cập cùng lúc cho đêm diễn ngày 23-4 và con số này tăng lên tới 232.000 lượt cho đêm diễn ngày 24-4.

Đây là những thông số chưa từng có đối với một nghệ sĩ trẻ tổ chức concert cá nhân, minh chứng cho sức hút mãnh liệt của buitruonglinh.

Hiệu ứng từ đêm diễn chặng TP HCM vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục thống trị các bảng xếp hạng thảo luận xã hội. Theo báo cáo từ YouNet Media, live concert "Từng ngày" đã xuất sắc trở thành #1 Sự kiện âm nhạc được thảo luận nhiều nhất trong 24 giờ.

buitruonglinh với hàng loạt thành tích được ghi

Đồng thời, theo bảng xếp hạng từ Socialite, đây cũng là #4 Sự kiện nổi bật nhất tuần và là sự kiện âm nhạc duy nhất góp mặt trong Top này. Sự kiện tại Nhà hát Hòa Bình không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa trên các nền tảng Facebook, TikTok và Threads, nơi khán giả không ngừng chia sẻ về một buitruonglinh đa tài.

MV "Sớm như vậy": Thống trị trending Overall và vượt 3 triệu lượt xem

Trên mặt trận nhạc số, món quà tri ân mang tên "Sớm Như Vậy" đang có những bước tiến thần tốc. Theo dữ liệu từ hệ thống phân tích Kworb.net, sản phẩm mới của buitruonglinh đã chính thức chiếm lĩnh vị trí #1 Trending Overall (Xu hướng chung) trên YouTube Việt Nam và giữ vững vị trí #2 Trending Music (Xu hướng âm nhạc) sau chưa đầy 1 tuần ra mắt.

Với mức đầu tư tăng gấp 100 lần so với thời kỳ "Yêu người có ước mơ", sự chỉn chu về mặt hình ảnh - từ bối cảnh vở kịch hạ màn đến những khung hình đậm tính biểu tượng về sự đơn độc - đã chạm tới cảm xúc của số đông khán giả. Trên trang cá nhân, buitruonglinh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng Archer, khẳng định chính sự đồng lòng của fan đã giúp MV xác lập những cột mốc này.

Liên hoàn thành tích từ YouTube đến các bảng xếp hạng thảo luận và kỷ lục bán vé là lời khẳng định cho thực lực của buitruonglinh. Anh đã chứng minh tư duy nghệ thuật độc lập và khả năng tự sản xuất vượt trội, biến mỗi sản phẩm trở thành một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn. Sự kết hợp giữa một MV mang tính hoài niệm và những đêm concert trân trọng hiện tại đã tạo nên một hành trình cảm xúc trọn vẹn.

Với sức nóng hiện tại, hai đêm diễn tại Hà Nội vào ngày 23 và 24-4 tới hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên những trang mới trong sự nghiệp âm nhạc của nam nghệ sĩ.