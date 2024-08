Vàng, dầu thế giới biến động mạnh

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, FED tiếp tục duy trì lãi suất trong phạm vi 5,25%-5,5% vốn đã kéo dài từ tháng 7-2023. Ông Powell nói rằng đợt cắt giảm đầu tiên có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 9 nếu các số liệu kinh tế tiếp tục cải thiện.



Những phát biểu của ông Powell được đưa ra sau một loạt báo cáo cho thấy lạm phát đang được kiểm soát và thị trường lao động tại Mỹ đang dịu lại. Chủ tịch FED cũng nói với các nhà lập pháp trong tháng này rằng lạm phát không nhất thiết phải trở về mức mục tiêu 2% trước khi FED cắt giảm lãi suất.

Chuyên gia Raisah Rasid tại Công ty Quản lý tài sản JPMorgan Asset Management (Mỹ) dự báo FED có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 tới, sau đó là có 4 lần hạ lãi suất 0,25 điểm%/lần trong năm 2025. Phản ứng ngay sau tuyên bố của FED, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm khi các nhà giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu của các công ty công nghệ vốn hóa lớn. Giá vàng cũng tăng 4%, mức tăng trong tháng lớn nhất kể từ tháng 3, lên quanh ngưỡng 2.434 USD/ounce hôm 1-8.

Bên cạnh những tuyên bố của FED, thị trường vàng cũng chịu ảnh hưởng từ các sự kiện địa chính trị. Theo Euro News, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran đã củng cố đà tăng của giá vàng. Những yếu tố như chỉ số đồng USD (DXY) giảm nhẹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Ông Prathamesh Mallya, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Công ty Môi giới chứng khoán Angel One (Ấn Độ), cho biết vàng dự kiến tiếp tục tăng giá do những căng thẳng địa chính trị và khả năng cắt giảm lãi suất tại Mỹ. Trong khi đó, theo India Today, TS Renisha Chainani, Trưởng Phòng Nghiên cứu tại Công ty Vàng Augmont - Gold For All (Ấn Độ), nhận định giá vàng sẽ vượt qua mức 2.500 USD/ounce trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel.

Không tránh khỏi tác động, giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng 2 ngày liên tiếp sau thông tin thủ lĩnh Hamas tại Iran và một quan chức cấp cao của Hezbollah tại Lebanon bị ám sát. Việc Iran dọa trả đũa sau vụ thủ lĩnh Hamas bị sát hại khiến giới phân tích dầu mỏ cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên mức 3 chữ số. Hiện giá dầu Brent được giao dịch quanh ngưỡng 81,47 USD/thùng và giá dầu WTI tăng lên 78,68 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 1-8.