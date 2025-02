Vành đai xanh cho đô thị

Thực chất, đó là một dự án độc đáo trải dài trên 2.000 ha, tạo thành vành đai xanh ôm trọn Ouagadougou - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Burkina Faso.

Vành đai xanh bắt đầu từ những năm 1970 với mục tiêu xây dựng một bức tường bảo vệ chống lại sa mạc đang dần lấn tới. Ở quốc gia Tây Phi Burkina Faso, 1/3 lãnh thổ - tương đương 9 triệu ha đất sản xuất - đã bị suy thoái, với tốc độ suy thoái trung bình 360.000 ha mỗi năm, theo Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO).

"Burkina Faso không được ưu đãi về khí hậu. Đợt hạn hán những năm 1980 đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, khiến nhiều người dân bỏ đi tới các khu vực ít suy thoái đất hơn" - ông Sidnoma Abdoul Aziz Traoré, nhà kinh tế môi trường tại Trường ĐH Ziniaré (Burkina Faso), giải thích. Song, ông cho rằng tình hình chưa đến mức không thể đảo ngược được.

Mục tiêu ban đầu của vành đai xanh là trồng 2.100 ha rừng với tốc độ 100 ha/năm. Đến năm 1986, diện tích rừng trồng được là 1.032 ha, song khi diện tích lên đến 2.000 ha thì dự án gặp nhiều khó khăn.

Những luống bắp cải xanh tươi mọc trên vành đai xanh bao quanh TP Ouagadougou. Ảnh: THE GUARDIAN

Gần đây, dự án mới được thúc đẩy mạnh mẽ trở lại, không chỉ để ngăn sa mạc hóa mà còn để giảm nhiệt và thúc đẩy nông nghiệp đô thị; qua đó góp phần nuôi sống thành phố đã tăng gấp đôi dân số chỉ trong 14 năm - theo dữ liệu của Viện Thống kê và Nhân khẩu học quốc gia (INSD). Đợt nắng nóng kỷ lục năm ngoái - khiến nhiệt độ Burkina Faso vượt 42,3 độ C 3 ngày liên tiếp - càng nhấn mạnh tầm quan trọng của vành đai xanh.

"Đợt nắng nóng bất thường năm 2024 đã giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của biến đổi khí hậu" - nhà khí hậu học Kiswendsida Guigma tại Trung tâm Khí hậu của Liên đoàn Chữ thập đỏ Burkina Faso, nhận xét. Theo tờ The Guardian, một nghiên cứu đã chỉ ra "vườn thực vật là không gian xanh có khả năng làm giảm nhiệt độ đô thị cao nhất". Các địa điểm như Vườn thảo mộc Chelsea và Vườn thực vật Hoàng gia Kew (đều ở London - Anh) hoặc công viên Gardens by the Bay (Singapore) có khả năng làm giảm nhiệt độ không khí trung bình 5 độ C trong các đợt nắng nóng.