Vào can ngăn rồi đánh luôn người va chạm giao thông trên phố

Ngày 24-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang lập hồ sơ, xử lý 3 nam thanh niên hành hung người ở phố Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Nhóm thanh niên hành hung người trên phố. Ảnh: Gif

Trước đó, Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-3, Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tiếp nhận nguồn tin tại khu vực cây xăng Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn xảy ra vụ việc va chạm giao thông dẫn đến việc xô xát.

Vào cuộc xác minh, Công an phường xác định nguyên nhân do va chạm giao thông giữa các anh V.Đ.L. (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và N.V.S. (SN 1994, trú tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với một đôi nam nữ đi xe máy. Trong quá trình hai bên đang giải quyết thì bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy ngang qua, chứng kiến việc tranh cãi đã dừng lại tỏ ý can thiệp.

Thấy 3 nam thanh niên không liên quan đến sự việc, anh L. và anh S. đã lớn tiếng yêu cầu những người này rời đi. Tuy nhiên, 3 nam thanh niên đã bất ngờ lao vào dùng chân tay và rút thắt lưng tấn công anh L. và anh S. khiến 2 nạn nhân bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thu giữ một chiếc xe máy, đồng thời xác định 3 nam thanh niên hành hung người, gồm: Nguyễn Tuyên Huấn (SN 2001, quê quán Phú Thọ); Nguyễn Thanh Hà (SN 1995 trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997, quê quán Hoà Bình).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip một nhóm thanh niên hung hãn lao vào đánh người đàn ông mặc áo đen trên đường phố. Bị hành hung, người này có phản kháng lại nhưng khá yếu ớt, vì đối phương quá đông.

Khi người đàn ông không còn phản kháng song vẫn bị nam thanh niên cầm vật giống dây thắt lưng vụt liên tiếp vào người. Lúc này, một người phụ nữ đã cầu cứu mọi người song không ai dám can ngăn vì nhóm thanh niên quá hung hãn.