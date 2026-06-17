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Thời sự Xã hội

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong lúc vào rừng sâu hái cây thuốc nam, một phụ nữ ở Quảng Trị không may bị rắn độc cắn và tử vong sau đó.

Người phụ nữ tử vong sau khi bị rắn độc cắn khi vào rừng hái cây thuốc nam - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình lo hậu sự cho nạn nhân

Ngày 17-6, UBND xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị cho biết một người dân địa phương không may tử vong sau khi bị rắn độc tấn công trong lúc vào rừng hái cây thuốc nam.

Nạn nhân là chị Phan Thị L. (SN 1978, trú thôn 1, xã Trung Thuần).

Theo người thân, chiều 15-6, vợ chồng chị L. vào khu vực rừng sâu để khai thác cây rau ráu - một loại dược liệu tự nhiên thường được người dân địa phương thu hái, phơi khô bán để tăng thêm thu nhập.

Trong quá trình hái cây thuốc, chị L. không may bị rắn cắn.

Do vị trí xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn và không có sóng điện thoại nên việc liên lạc, việc đưa nạn nhân ra khỏi rừng để cấp cứu gặp nhiều trở ngại.

Khi được đưa đến cơ sở y tế, tình trạng của chị L. đã diễn biến nặng. Dù đội ngũ y bác sĩ tích cực cứu chữa từ chiều 15-6 đến ngày 16-6, chị vẫn không qua khỏi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, gia đình chị L. thuộc diện khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc làm thuê và khai thác lâm sản phụ. Hai vợ chồng nhiều năm qua vất vả mưu sinh để nuôi các con ăn học.

Sự ra đi đột ngột của chị L. để lại nỗi đau lớn đối với gia đình, người thân và bà con địa phương.

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Quảng Trị rắn độc cắn
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