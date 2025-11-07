HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vào viện dưỡng lão quay clip NSƯT Diệu Hiền, cộng đồng mạng phản ứng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Vào viện dưỡng lão thăm NSƯT Diệu Hiền, quay clip phỏng vấn bà về cố NSƯT Vũ Linh đưa lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội

Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube liên tục xuất hiện nội dung NSƯT Diệu Hiền nói về cố NSƯT Vũ Linh và những người liên quan khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Cụ thể, một nữ doanh nhân và một số người khác vào viện dưỡng lão để thăm, tặng quà NSƯT Diệu Hiền. Ngoài việc tặng quà, đi theo nữ doanh nhân có TikToker quay NSƯT Diệu Hiền.

Trong các clip này, NSƯT Diệu Hiền đã nói một số vấn đề con gái, con nuôi cố NSƯT Vũ Linh hoặc một số người khác có đến viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 (cũ) thăm, tặng quà cho bà.

Vào tận viện dưỡng lão quay TikTok NSƯT Diệu Hiền, cộng đồng mạng phản ứng - Ảnh 1.

Tràn lan clip NSƯT Diệu Hiền phát ngôn trên mạng xã hội

Trong các clip này, NSƯT Diệu Hiền nói rằng dù được tặng tiền nhưng bà không sử dụng mà tặng cho những người nghèo khó hơn. Đồng thời, một số câu chuyện khiến cộng đồng mạng suy diễn NSƯT Diệu Hiền đang quá gay gắt với những người thương mến bà.

"Viện dưỡng lão, nơi các cụ sinh sống không phải là nơi để quay clip đăng lên mạng xã hội. NSƯT Diệu Hiền đã già, có thể lúc nhớ lúc quên và không được minh mẫn, rất dễ bị dẫn dắt theo mục đích cá nhân. Nếu yêu quý NSƯT Diệu Hiền và cố NSƯT Vũ Linh thì đừng quay clip đăng lên mạng xã hội, hãy để cố NSƯT Vũ Linh an nghỉ, đừng vì mục đích câu like, câu view mà khơi gợi rồi dẫn dắt câu chuyện theo ý mình" - chị Ngọc Hằng (ngụ TP HCM) chia sẻ.

Sau khi những clip phỏng vấn NSƯT Diệu Hiền xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng cho rằng các TikToker và một số người đang lợi dụng hình ảnh nữ nghệ sĩ để gây chú ý.

"NSƯT Diệu Hiền đã lớn tuổi; hãy giữ hình ảnh cho bà, hãy dừng phỏng vấn và đăng clip bà lên mạng xã hội. Phần đông sau khi xem clip đều trách móc, chê bai nữ nghệ sĩ. Làm như vậy tội cho bà và tội cho cố NSƯT Vũ Linh" - ông Hoàng Minh nói.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng những người vào tận viện dưỡng lão để quay clip chỉ vì mục đích cá nhân.

Tài khoản Ngọc Điệp bức xúc: "Những người này liên tục đăng clip, khơi gợi sự tranh luận trên mạng để gây chú ý, tạo tương tác để khiến clip trở thành trend theo xu hướng từ đó để tăng lượt theo dõi, kiếm tiền từ nội dung hoặc để bán hàng online. Tôi mong muốn Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Công an TP HCM cũng như các hội nghề nghiệp cần có biện pháp mạnh để hạn chế tình trạng gây chú ý, tạo tranh luận trên mạng xã hội".

NSƯT Vũ Linh NSƯT Diệu Hiền nghệ sĩ Diệu Hiền
