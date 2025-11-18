Vắt chanh vào miệng để cứu người ngưng tim, bác sĩ cảnh báo nóng

Mới đây, một bệnh viện tại TP HCM tiếp nhận một trường hợp ngưng tim thương tâm. Bệnh nhân là người đàn ông 52 tuổi, tự mua thuốc uống và hôn mê. Lúc này, thay vì liên hệ lực lượng y tế ngay, gia đình lại báo người thân lại vắt chanh vào miệng bệnh nhân. Mãi đến khi người đàn ông đã ngưng thở, người nhà mới vội gọi cấp cứu.

Trì hoãn việc hồi sức cấp cứu

Gia đình đã cố vắt chanh cho uống với hy vọng bệnh nhân tỉnh lại nhưng việc này khiến người đàn ông khó thở nặng hơn, trì hoãn thêm việc hồi sức cấp cứu. Sau 15 phút ê-kíp điều trị tích cực ép tim, bóp bóng, dùng thuốc và sốc điện, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, kết quả chụp CT não tại bệnh viện cho thấy người đàn ông phù não nặng do thiếu oxy kéo dài. Sau khi được các nhân viên y tế giải thích rõ tình trạng xấu, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Cách sơ cứu khi ngưng tim, ngưng thở

Qua trường hợp trên, BSCKI Hoàng Minh Dũng, Quản lý Điều hành Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khuyến cáo người dân đừng chủ quan với triệu chứng mệt bất thường để không chậm trễ trong việc gọi cấp cứu, vì mỗi phút trôi qua, não sẽ chết thêm hàng triệu tế bào.

Đặc biệt, tuyệt đối không áp dụng mẹo "vắt chanh - trích máu", "cho uống gì đó" với suy nghĩ sẽ giúp bệnh nhân đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim hôn mê tỉnh lại hay thử các cách dân gian, phương pháp phản khoa học.

"Những việc này không giúp gì, thậm chí làm nặng thêm tình trạng hít sặc, tắc nghẽn đường thở, nhiễm trùng huyết… và quan trọng hơn là làm mất thời gian hồi sức cấp cứu. Khi bệnh nhân bất tỉnh, thở yếu hoặc không thở, việc duy nhất và đúng nhất là gọi 115 ngay. Những phút đầu tiên là thời khắc quyết định sự sống còn cho người bệnh"- BS Dũng nhấn mạnh.

Chuyên gia y tế nhấn mạnh nguyên tắc sống còn: Người bất tỉnh - tuyệt đối không cho uống hay đút bất cứ thứ gì vào miệng. Khi gặp tình huống khẩn cấp, việc cần làm chỉ gồm ba bước: gọi cấp cứu 115 ngay lập tức; kiểm tra xem bệnh nhân còn thở hay không; nếu còn thở thì đặt nằm nghiêng an toàn để tránh sặc, nếu ngừng thở thì tiến hành ép tim - hà hơi nếu được đào tạo. Mọi hành động ngoài những bước này đều không mang lại lợi ích mà còn có thể tước đi cơ hội sống của người bệnh.



