Tìm thân nhân người đàn ông bị tai nạn giao thông nặng đang cấp cứu trong bệnh viện

Khoảng 5 giờ 38 phút ngày 7-11, Khoa Cấp Cứu-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) tiếp nhận một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông tên Hà Nhật Trường, được CSGT chở đến cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Ngườin đàn ông đang được điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin từ lực lượng CSGT, trước đó ông Trường điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (gần cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức, TP HCM) thì xe tông phải một con chó chạy sang đường khiến ông ngã xuống bất tỉnh.

Lúc này, lực lượng CSGT đang đi tuần tra phát hiện sự việc nên đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Kiểm tra trên người nạn nhân, lực lượng CSGT phát hiện 1 ĐTDĐ, 1 thẻ ngân hàng mang tên Hà Nhật Trường và tiền mặt hơn 500.000 đồng, đều bàn giao cho bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Nạn nhân được các bác sĩ cấp cứu với chẩn đoán: Dập xuất huyết não trán, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não, xuất huyết dưới nhện rải rác trán, thái dương (T) và quanh thân não, nứt cung sau xương sườn 10,11,12. Ngoài ra, nạn nhân còn bị gãy mỏm ngang bên (P) thân sống L1. Hiện người đàn ông này đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thông báo ai là thân nhân của người đàn ông này, liên hệ Khoa Hồi sức tích cực chống độc hoặc Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện để tiếp nhận và chăm sóc cho bệnh nhân.