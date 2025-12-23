HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vật liệu xây dựng giá cao, khan hiếm và giải pháp từ TPHCM

Thái Phương

(NLĐO) – Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng khiến các dự án đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chi phí, người dân và doanh nghiệp phải mua giá cao.

Chiều 23-12, Tọa đàm "Đầu tư công - gỡ nút thắt để bứt phá tăng trưởng năm 2026", do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản TP HCM, tổ chức tại TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cho biết năm 2025 là năm Chính phủ và TPHCM tập trung cao độ nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm phấn đấu hoàn thành mục tiêu hơn 3.000 km đường cao tốc trên cả nước.

"Năm 2025 là giai đoạn cao điểm cả nước tập trung hoàn thành các tuyến đường cao tốc, khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Trong khi công suất khai thác của nhiều mỏ trên địa bàn TPHCM đã tiệm cận giới hạn, dẫn đến nguy cơ khan hiếm vật liệu phục vụ các dự án" – bà Ngọc Thúy nói.

Tại sao người dân và doanh nghiệp phải mua vật liệu xây dựng giá cao hiện nay? - Ảnh 1.

Tình trạng khan hiếm vật liệu phục vụ các dự án có nguy cơ tăng vào cuối năm

Tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu san lấp cũng được ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TPHCM, Chủ tịch KSB, nêu tại tọa đàm. Theo ông Đạt, một trong những nghịch lý lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch giữa trữ lượng tài nguyên có sẵn và công suất khai thác thực tế được cấp phép. Theo số liệu thăm dò đã được trình Thủ tướng phê duyệt, riêng khu vực TPHCM và các vùng lân cận có trữ lượng đá xây dựng cực kỳ lớn, với tài nguyên được phê duyệt lên đến 1.194 triệu m³.

Diện tích quy hoạch cho các hoạt động này cũng đã được ấn định rộng rãi trên 2.230ha với 46 loại đá được phép khai thác. Trong khi nhu cầu thực tế mỗi năm dao động từ 25 đến 28 triệu m³, công suất khai thác được cấp phép hiện nay chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn là 17 triệu m³.

"Sự thiếu hụt nguồn cung này đã dẫn đến những hệ lụy trực tiếp đối với các công trình hạ tầng trọng điểm. Tình trạng thiếu vật liệu khiến các dự án đối mặt nguy cơ chậm tiến độ và phát sinh chi phí khổng lồ. Người dân và doanh nghiệp phải chấp nhận mua vật liệu với mức giá cao hơn thực tế rất nhiều nhưng vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng không có hàng" – ông Đạt nói.

Tại sao người dân và doanh nghiệp phải mua vật liệu xây dựng giá cao hiện nay? - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tọa đàm

Theo một số doanh nghiệp, đây là bất cập bởi nguồn tài nguyên dưới lòng đất dồi dào nhưng lại bị giới hạn bởi định mức công suất thiếu linh hoạt, gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TPHCM kiến nghị các cơ quan chức năng cho phép tăng công suất khai thác đối với các mỏ đã có hồ sơ đúng quy định. Việc giới hạn công suất hằng năm theo các thủ tục cũ đang làm mất đi tính cấp bách của các dự án đầu tư công.

Trước tình hình trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết đã chủ động rà soát, xác định nhu cầu vật liệu theo từng dự án, từng giai đoạn; tham mưu tháo gỡ khó khăn và kết nối các chủ mỏ khoáng sản cho 18 chủ đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn và khu vực lân cận TPHCM, góp phần chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công…

đầu tư công dự án trọng điểm tăng trưởng kinh tế vật liệu xây dựng dự án đường cao tốc khan hiếm vật liệu xây dựng
