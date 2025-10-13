Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới?

Anh Thư

(NLĐO) - Một vật thể tương tự 3I/ATLAS có thể chính là "công tắc" khởi động quá trình hình thành Trái Đất vài tỉ năm trước.

Theo nghiên cứu mới dẫn đầu bởi giáo sư Susanne Pfalzner từ Trung tâm Nghiên cứu Jülich (Đức), vật thể bí ẩn 3I/ATLAS đang gây chú ý cho cộng đồng thiên văn và cả 2 vật thể nổi tiếng trước đó là 1I/Oumuamua, 2I/Borisov có thể trở thành "hạt giống" hành tinh nếu chúng đến với một ngôi sao trẻ tuổi.

Cả 3 vật thể nói trên đều là những kẻ xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời, tức vật thể liên sao, được cho là những dạng sao chổi và tiểu hành tinh kỳ lạ.

Thậm chí, giáo sư thiên văn nổi tiếng từ Đại học Havard (Mỹ) Avi Loeb từng lập luận rằng chúng có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh, bởi sở hữu quỹ đạo và tốc độ mất ổn định một cách thiếu tự nhiên.

Trong nghiên cứu mới, một khía cạnh khác của các vật thể liên sao này được xét đến.

Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ là "hạt giống" hành tinh mới? - Ảnh 1.

Vật thể liên sao 3I/ATLAS - Ảnh: ESA/TGO/CaSSIS

Nếu các vật thể liên sao nói trên xâm nhập hệ Mặt Trời sớm hơn vài tỉ năm, hoặc đi vào một hệ sao khác còn non trẻ - với điều kiện ngôi sao đó phải có khối lượng lớn như Mặt Trời hoặc hơn - thì chúng có thể đã khởi động sự hình thành của các hành tinh mới.

Theo Sci-News, các hành tinh hình thành trong các đĩa tiền hành tinh quanh các ngôi sao trẻ thông qua quá trình bồi tụ, tức các hạt nhỏ kết hợp lại với nhau để tạo thành các vật thể lớn hơn một chút.

Sau đó, vật chất cứ tiếp tục tập hợp quanh vật thể lớn hơn này.

Tuy nhiên, các nhà lý thuyết gặp khó khăn trong việc giải thích cách thức bất kỳ vật thể nào lớn hơn một mét hình thành thông qua quá trình bồi tụ trong sự hỗn loạn của các đĩa tiền hành tinh.

Trong các mô phỏng máy tính, những khối tương đối lớn này sẽ nảy ra khỏi nhau hoặc vỡ tan khi chúng va chạm thay vì dính vào nhau. Điều này đồng nghĩa với việc mãi mãi không có cái gì đủ lớn để tạo nên "hạt giống" ban đầu cho một hành tinh.

Các vật thể liên sao có khả năng vượt qua vấn đề này.

Mô hình của nhóm nghiên cứu cho thấy đĩa bụi hình thành hành tinh xung quanh mỗi ngôi sao trẻ có thể hấp dẫn hàng triệu vật thể liên sao có kích thước bằng 1I/'Oumuamua, ước tính dài khoảng 100 m.

Những vật thể như vậy có thể đóng vai trò hạt giống hành tinh để các vật liệu trong đĩa tiền hành tinh bồi tụ vào.

Một cơ chế thứ hai ủng hộ giả thuyết này đó là các đĩa tiền hành tinh quanh các ngôi sao giống Mặt Trời chỉ có tuổi thọ khoảng 2 triệu năm trước khi tan biến, không đủ thời gian để tạo nên những hành tinh khí khổng lồ như Sao Mộc.

Tuy nhiên nếu một vật thể liên sao đi vào, nó sẽ như một yếu tố xúc tác, thúc đẩy qua trình tích tụ vật chất và tạo thành hành tinh nhanh hơn nhiều.

Tiếc thay, 3I/ATLAS và các vật thể trước đó đã đi vào hệ Mặt Trời quá muộn.

Tin liên quan

Bằng chứng mới đột phá về "hành tinh có sự sống"

Bằng chứng mới đột phá về "hành tinh có sự sống"

(NLĐO) - Hành tinh được NASA kỳ vọng có sự sống nhất không chỉ có sông và hồ nước, mà có cả một đại dương rộng lớn.

Tín hiệu vô tuyến tiết lộ 2 “vòng lửa” bí ẩn trên bầu trời

(NLĐO) - Một nguồn phát tín hiệu vô tuyến đặc biệt đã phơi bày trước mắt 4 đài thiên văn một cấu trúc bí ẩn giống như 2 vòng lửa khổng lồ.

Bí ẩn “lỗ thủng” rộng 1.930 km trên Mặt Trăng

(NLĐO) - Một đáp án mới cho tính chất "hai mặt" của Mặt Trăng vừa được tiết lộ thông qua hố trũng South Pole - Aitken.

vật thể tàu vũ trụ ngoài hành tinh vật thể liên sao 3I/ATLAS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo