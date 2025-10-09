Tìm ra nơi xuất phát của vật thể nghi là tàu vũ trụ ngoài hành tinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tìm ra nơi xuất phát của vật thể nghi là tàu vũ trụ ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Vật thể 3I/ATLAS có thể già hơn Trái Đất đến hàng tỉ năm tuổi và đến từ ranh giới giữa 2 đĩa mỏng - dày của Ngân Hà sơ khai.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 xâm nhập hệ Mặt Trời được phát hiện. Đa số các nhà thiên văn học cho rằng nó là một loại sao chổi khác thường, nhưng cũng có giả thuyết cho rằng đó có thể là tàu vũ trụ do thám của người ngoài hành tinh, đơn cử như lập luận của giáo sư Avi Loeb từ Đại học Havard (Mỹ).

Vì vậy, bản chất và nguồn gốc của vật thể này là những câu đố mà các nhà khoa học mong muốn tìm hiểu nhất. Một nghiên cứu mới vừa đưa ra đáp án khả thi.

Tìm ra nơi xuất phát của vật thể nghi là tàu vũ trụ ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Vật thể bí ẩn 3I/ATLAS - Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT GEMINI/NSF NOIRLab

Sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Xabier Pérez-Couto từ Đại học Coruña (Tây Ban Nha) đã lập nên một mô phỏng về hành trình của 3I/ATLAS.

Theo Live Science, họ đã "quay ngược thời gian" 4,27 triệu năm và xác định 62 ngôi sao mà vật thể này có thể đã gặp trên đường đi.

Sử dụng dữ liệu về chuyển động, vận tốc và kích thước của các ngôi sao đó, nhóm nghiên cứu kết luận rằng không có ngôi sao nào trong số chúng làm thay đổi đáng kể quỹ đạo của 3I/ATLAS, ám chỉ rằng nó không bắt nguồn từ bất kỳ nơi nào gần chúng ta.

Điều này khiến nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng 3I/ATLAS là một vật thể rất cũ, đã di chuyển trong hàng tỉ năm từ khu vực đĩa mỏng của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) chúng ta.

Các thiên hà xoắn ốc như Ngân Hà chia các ngôi sao của chúng thành một đĩa mỏng và một đĩa dày.

Cắt ngang qua phần phình trung tâm của thiên hà, đĩa mỏng trẻ hơn và nhỏ hơn được cho là chứa phần lớn các ngôi sao và khí hình thành sao của thiên hà, hầu hết giàu các nguyên tố nặng hơn hydro và heli, được lấy từ các thế hệ sao già hơn đã sống và chết trước chúng.

Ngược lại, đĩa dày rộng hơn, bao quanh viền của đĩa mỏng, đã ngừng hình thành sao từ lâu.

Nếu 3I/ATLAS thực sự bắt nguồn từ ranh giới của hai đĩa này, vật thể này phải cực kỳ già cỗi. Có thể nó đã 10 tỉ năm tuổi, hơn gấp đôi tuổi Mặt Trời.

Tiến sĩ Pérez-Couto cho rằng các tác động ở phần biên giới bí ẩn giữa 2 đĩa mỏng - dày của Ngân Hà sơ khai đã đẩy vật thể này khỏi đĩa nguyên thủy của một hệ hành tinh hình thành sớm.

Vì vậy, nó có thể chính là chiếc hộp thời gian lưu trữ những thông tin quý giá về buổi bình minh của thiên hà chúng ta đang sống.

Tin liên quan

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.

Vật thể bí ẩn lao qua bầu trời Trái Đất, bay thấp hơn cả vệ tinh

(NLĐO) - Vật thể 2025 TF đã khiến các nhà thiên văn học giật mình vì không hề nhận thấy nó cho đến vài giờ sau đó.

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

(NLĐO) - Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".

vật thể vật thể liên sao Ngân hà sao chổi 3I/ATLAS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo