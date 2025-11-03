HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VCCI có tân Chủ tịch

Minh Chiến

(NLĐO- Ông Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI thay cho người tiền nhiệm là ông Phạm Tấn Công.

Chiều 3-11, Ban Thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch.

Ông Hồ Sỹ Hùng nhận hoa chúc mừng tại hội nghị. Ảnh: VGP

Ông Hồ Sỹ Hùng nhận hoa chúc mừng tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Ban Chấp hành thông qua kết quả công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo VCCI khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2016. Cụ thể, Ban Chấp hành nhất trí để ông Phạm Tấn Công thôi giữ chức Chủ tịch VCCI, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, PGS-TS Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy VCCI đã được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả này được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII với 100% số phiếu tán thành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Ban Chấp hành VCCI qua các thời kỳ.

Tân Chủ tịch VCCI cho biết bằng tri thức, kinh nghiệm trong hơn 30 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau sẽ không ngừng nỗ lực cầu thị học hỏi, nâng cao năng lực công tác, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cán bộ và doanh nghiệp; tận tâm, tận lực trong công tác vì sự phát triển bền vững của của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan VCCI trong kỷ nguyên mới.

- Ảnh 2.

Ông Hồ Sỹ Hùng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VGP

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, VCCI cùng đội ngũ doanh nhân phải phối hợp, hợp tác, kết nối chặt chẽ với các cơ quan quản lý các cấp, đóng góp vào quá trình đổi mới cơ chế quản lý, tiên phong mở đường trong các lĩnh vực mới, then chốt, khai mở các thị trường mới giàu tiềm năng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê quán Nghệ An. Ông Hồ Sỹ Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị Tiến sĩ kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Trước khi được Ban Thường vụ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được bầu làm Chủ tịch VCCI, ông Hồ Sỹ Hùng đã có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ).

Từ tháng 9-2018 đến ngày 19-2-2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 3-2025, ông Hồ Sỹ Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

