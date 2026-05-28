VDIEO: Hà Nội nắng như đổ lửa trên 40 độ C, người dân ùn ùn ra sông Hồng, Hồ Tây giải nhiệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

VDIEO: Hà Nội nắng như đổ lửa trên 40 độ C, người dân ùn ùn ra sông Hồng, Hồ Tây giải nhiệt

Hải Anh

(NLĐO)- Giữa đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, nhiều người dân Hà Nội tìm đến sông Hồng, Hồ Tây để tránh nóng.

Những ngày gần đây, Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Tại nhiều tuyến phố nội đô, mặt đường hầm hập hơi nóng, người đi xe máy dù che chắn kín mít vẫn khó tránh cảm giác ngột ngạt, khó thở dưới nền nhiệt cao kéo dài.

Hà Nội nắng nóng 2026 , người dân đổ ra sông Hồng và Hồ Tây giải nhiệt - Ảnh 1.

Những ngày này, khu vực bãi tắm ven sông Hồng thuộc phường Hồng Hà, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày gần đây, khu vực ven sông Hồng đoạn qua quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và chân cầu Nhật Tân đông kín người tới tắm mát. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, dòng sông trở thành nơi "trú nóng" quen thuộc của nhiều lao động tự do, công nhân và người dân quanh khu vực.

Nhiều trẻ nhỏ mặc áo phao, vui đùa sát mép nước dưới sự trông chừng của người lớn. Trong khi đó, không ít thanh niên bơi ra xa giữa dòng bất chấp cảnh báo nguy hiểm.

"Những ngày này ở trong nhà cũng hầm hập hơi nóng, chiều tan làm em thường ra đây ngâm nước cùng các bạn một lúc cho dễ chịu"- em Nguyễn Gia Khánh, một học sinh ở phường Bắc Từ Liêm, chia sẻ.

Những ngày này, khu vực bãi tắm ven sông Hồng thuộc phường Hồng Hà, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Không chỉ ven sông Hồng, các điểm quanh Hồ Tây cũng nhộn nhịp người tới hóng gió, ngâm chân, bơi lội giải nhiệt. Nhiều người cho biết dù trời về chiều nhưng hơi nóng từ mặt đường và bê tông vẫn phả lên gay gắt khiến nhu cầu tìm nơi tránh nóng tăng cao.

Hà Nội nắng nóng 2026 , người dân đổ ra sông Hồng và Hồ Tây giải nhiệt - Ảnh 2.

Từ đầu giờ chiều đến chiều muộn, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đổ về đây để tắm mát, tránh nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng mạnh nhất kể từ đầu năm. Nhiệt độ ghi nhận tại nhiều khu vực dao động 39-40 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều do hiệu ứng đô thị.

Trước tình trạng người dân tập trung tắm ở các bãi sông tự phát, lực lượng chức năng khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý nguy cơ đuối nước. Sông Hồng hiện bước vào thời điểm dòng chảy biến động mạnh, nhiều khu vực có hố sâu và xoáy ngầm nguy hiểm.

Hà Nội nắng nóng 2026 , người dân đổ ra sông Hồng và Hồ Tây giải nhiệt - Ảnh 3.

Người Hà Nội đổ ra sông Hồng giải nhiệt giữa nền nhiệt hơn 40 độ C

Hà Nội nắng nóng 2026 , người dân đổ ra sông Hồng và Hồ Tây giải nhiệt - Ảnh 4.

Trẻ em tỏ ra thích thú khi được ra sông Hồng giải nhiệt

Hà Nội nắng nóng 2026 , người dân đổ ra sông Hồng và Hồ Tây giải nhiệt - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt

Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt

(NLĐO) - Dự báo ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, giúp giảm nền nhiệt và thu hẹp khu vực nắng nóng ở miền Bắc.

Nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, cảnh báo nguy cơ thiên tai cực đoan khác xuất hiện

(NLĐO) - Từ ngày 29-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song cần chú ý rủi ro thiên tai mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người lao động phơi mình dưới cái nắng bỏng rát 40 độ C

(NLĐO) - Dưới cái nắng đỉnh điểm có lúc hơn 40 độ C, công nhân, người lao động ở Thanh Hóa vẫn căng mình mưu sinh trên công trường

tắm sông nắng nóng sông Hồng Hồ Tây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo