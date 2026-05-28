VDIEO: Hà Nội nắng như đổ lửa trên 40 độ C, người dân ùn ùn ra sông Hồng, Hồ Tây giải nhiệt

Những ngày gần đây, Hà Nội hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Tại nhiều tuyến phố nội đô, mặt đường hầm hập hơi nóng, người đi xe máy dù che chắn kín mít vẫn khó tránh cảm giác ngột ngạt, khó thở dưới nền nhiệt cao kéo dài.



Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày gần đây, khu vực ven sông Hồng đoạn qua quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và chân cầu Nhật Tân đông kín người tới tắm mát. Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, dòng sông trở thành nơi "trú nóng" quen thuộc của nhiều lao động tự do, công nhân và người dân quanh khu vực.

Nhiều trẻ nhỏ mặc áo phao, vui đùa sát mép nước dưới sự trông chừng của người lớn. Trong khi đó, không ít thanh niên bơi ra xa giữa dòng bất chấp cảnh báo nguy hiểm.

"Những ngày này ở trong nhà cũng hầm hập hơi nóng, chiều tan làm em thường ra đây ngâm nước cùng các bạn một lúc cho dễ chịu"- em Nguyễn Gia Khánh, một học sinh ở phường Bắc Từ Liêm, chia sẻ.

Những ngày này, khu vực bãi tắm ven sông Hồng thuộc phường Hồng Hà, đoạn giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Không chỉ ven sông Hồng, các điểm quanh Hồ Tây cũng nhộn nhịp người tới hóng gió, ngâm chân, bơi lội giải nhiệt. Nhiều người cho biết dù trời về chiều nhưng hơi nóng từ mặt đường và bê tông vẫn phả lên gay gắt khiến nhu cầu tìm nơi tránh nóng tăng cao.

Từ đầu giờ chiều đến chiều muộn, hàng trăm người dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, đổ về đây để tắm mát, tránh nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng mạnh nhất kể từ đầu năm. Nhiệt độ ghi nhận tại nhiều khu vực dao động 39-40 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều do hiệu ứng đô thị.

Trước tình trạng người dân tập trung tắm ở các bãi sông tự phát, lực lượng chức năng khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý nguy cơ đuối nước. Sông Hồng hiện bước vào thời điểm dòng chảy biến động mạnh, nhiều khu vực có hố sâu và xoáy ngầm nguy hiểm.

Người Hà Nội đổ ra sông Hồng giải nhiệt giữa nền nhiệt hơn 40 độ C