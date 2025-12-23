HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea

Hải Hưng

(NLĐO) - Nhan sắc 2 bóng hồng đã và đang "tay trong tay" với tiền vệ Cole Palmer đều vô cùng xinh đẹp, quyến rũ được đánh giá ... “mười phân vẹn mười”.

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 1.

Cô nàng Connie Grace gây sốt mạng xã hội khi khoe ảnh diện trang phục xuyên thấu ngay sau khi bạn trai cũ Cole Palmer công khai bạn gái mới siêu mẫu đầy quyến rũ. Ảnh: Instagram/SunSport

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 2.

Bạn gái cũ ngôi sao thuộc biên chế Chelsea và tuyển Anh thu hút mọi ánh nhìn khi khoác lên mình chiếc váy lưới đen táo bạo trong buổi tối đi dạo phố. Diện bộ trang phục ren gợi cảm và sau đó đăng trên trang cá nhân, cô nàng 23 tuổi đã nhận về vô số lời khen ngợi như: “Hoàn hảo”, “Đỉnh của chóp” hay “Xinh đẹp nhất trong số những người xinh đẹp nhất”. Ảnh: Instagram/SunSport

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 3.

Tiền vệ Cole Palmer hẹn hò cùng người đẹp Connie Grace trong hơn 1 năm, trước khi chia tay hồi tháng 7. Ảnh: One Football

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 4.

Cặp đôi quen nhau từ khi cùng 17 tuổi và công khai mối quan hệ trong một kỳ nghỉ sang trọng ngoài nước Anh. Ảnh: Instagram/SunSport

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 6.

Chỉ sau 5 tháng chia tay người cũ, ngôi sao Cole Palmer gần đây công khai bạn gái mới đầy quyến rũ Olivia Holder. Tiền vệ sinh năm 2002 được phát hiện dẫn siêu mẫu trẻ người Anh tham gia sự kiện Winter Wonderland ở công viên Hyde Park tại thủ đô London. Ảnh: Instagram/SunSport

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 8.

Tờ SunSport cho hay cả khi dẫn bạn gái cũ lẫn bạn gái mới, tiền vệ thuộc biên chế “The Blues” đều mặc áo chùm để giữ kín danh tính giữa đám đông ở thủ đô nước Anh. Ảnh: Instagram/SunSport

Vẻ đẹp 2 bóng hồng từng “nồng cháy” cùng sao Chelsea - Ảnh 9.

Siêu mẫu Olivia Holder có hàng trăm ngàn người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, vì thế khi trở thành bạn gái ngôi sao bóng đá tầm cỡ như Palmer, tên tuổi cô càng được nhiều người biết đến. Ảnh: Instagram/SunSport


