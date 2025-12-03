HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Soi tỉ số trận Leeds - Chelsea: Khi Cole Palmer trở lại

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea kéo quân đến Elland Road với mục tiêu giành trọn 3 điểm cho dù HLV Enzo Maresca có thành tích không tốt khi gặp Leeds.

img

Dominic Calvert-Lewin (Leeds) và Pedro Neto (Chelsea)

Leeds hy vọng sân nhà Elland Road có thể gây sốc cho Chelsea sau khi họ gây ấn tượng trong hiệp 2 trận đấu trên sân Manchester City. Hôm Chủ nhật, sau khi bị Manchester City dẫn 2-0 trong hiệp đầu, Leeds đã bất ngờ quật khởi ở hiệp 2 và gỡ hòa 2-2 nhanh chóng.

Sự chuyển đổi chiến thuật sang 5-3-2 của HLV Daniel Farke đã làm Manchester City bất ngờ và Pep phải tranh thủ lúc Donnarumma chân thương để điều chỉnh đội hình thắng lại 3-2. Giới bình luận cho rằng nếu Leeds chơi như hiệp 2 ở Etihad thì Chelsea sẽ bó tay. Tuy nhiên, 5-3-2 của Daniel Farke chỉ gây sốc khi tung ra bất chợt, còn khi Chelsea đã chuẩn bị, họ không khó tìm ra đối sách.

Chelsea sang sân khách với phong độ mạnh mẽ, bất bại trong năm trận và ghi được 2,60 điểm/trận trên sân khách, ghi trung bình 2,40 bàn mỗi trận, đồng thời giữ sạch lưới 60%. Sự cân bằng về mặt thống kê của họ - hiệu suất ghi bàn cao kết hợp với số bàn thua thấp - khiến họ trở thành một trong những đội khách đáng tin cậy nhất hiện tại.

Điều duy nhất khiến giới bình luận lắng là HLV Enzo Maresca từng thua Leeds 2 lần khi dẫn dắt Leicester City ở giải hạng Nhất năm 2023-24. Liệu ông có vượt qua ván bài tâm lý khi gặp lại đối thủ áo trắng?

Tuy nhiên, có thể thấy sự tự tin của HLV Maresca khi ông để đội trưởng Reece James dưỡng sức trận này và chào đón Cole Palmer trở lại sau chấn thương. Án treo giò của Moises Caicedo sẽ đươc thay thế bằng Andrey Santos, trong lúc Joao Pedro và Liam Delap sẽ đá cặp ở tuyến đầu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton chọn tỉ số 0-2, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả hòa 2-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán Chelsea sẽ thắng 1-2. Trận Leeds - Chelsea sẽ diễn ra lúc 3 giờ 15 ngày 4-12 (giờ Việt Nam).

Dự đoán: Leeds United - Chelsea 1-2

Đối đầu trực tiếp

04-3-2023

Chelsea

Leeds

1-0

21-8-2022

Leeds

Chelsea

3-0

11-5-2022

Leeds

Chelsea

0-3

11-12-2021

Chelsea

Leeds

3-2

13-3-2021

Leeds

Chelsea

0-0

05-12-2020

Chelsea

Leeds

3-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

04/12 03:15

[18] Leeds - Chelsea [3]

1.90

3/4 : 0

1.975

1.85

2 1/2

2.00

04/12 03:15

[18] Leeds - Chelsea [3]

1.875

3/4 : 0

2.00

1.85

2 1/2

2.025

04/12 03:15

[18] Leeds vs Chelsea [3]

2.025

1/2 : 0

1.85

1.80

2 1/2

2.05

Tỉ lệ ban đầu Chelsea chấp Leeds nửa một, ăn 97, thua 9. Đến tối qua, Chelsea vẫn chấp nửa một, ăn đủ, thua 87. Nhưng sáng nay. tỉ lệ đã biến động lớn khi chuyển thành Chelsea chấp chỉ còn nửa trái, ăn 85, thua đủ. Thị trường rõ ràng đang đổ cửa dưới và đó là lúc ta phải chọn cửa trên. Theo hàng hiệu vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Leeds – Chelsea: Khi Cole Palmer trở lại - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Leeds – Chelsea: Khi Cole Palmer trở lại - Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5. Thật thú vị khi mức 7.5 cũng là mệnh giá của tỉ số Chelsea thắng 0-1. Các kết quả khác có mệnh giá sát sàn là 1-2 với giá đặt 1 ăn 8, hay 0-2 giá đặt 1 ăn 8.3. Không có nhiều người tin Leeds sẽ thắng khi tỉ số 1-0 mang mệnh giá đặt 1 ăn đến 13, còn 2-1 ăn 14, 2-0 ăn đến 26.

