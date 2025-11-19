HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan

Thùy Trang

(NLĐO)-Á hậu Trái đất Linh Đan tỏa sáng giữa không gian thời trang đẳng cấp trong BST mới của Adrian Anh Tuấn.

Sự quyến rũ của Linh Đan

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan - Ảnh 1.

Vẻ quyến rũ của Linh Đan

Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025 Phan Trần Linh Đan gây chú ý khi xuất hiện với vai trò first face cho buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập "Chốn ấy" vừa diễn ra của NTK Adrian Anh Tuấn, tại Ville De Mont Mountain Resort (Sa Pa, Việt Nam).

Mở màn show diễn, Á hậu 2 Miss Earth 2025 xuất hiện trong thiết kế đầm đen với phần thân trên ôm sát, tối giản mà sang trọng, tôn đường cong cơ thể và tạo cảm giác hiện đại. Phần chân váy tà dài có độ bắt sáng tinh tế, giúp người đẹp khéo khoe đôi chân thon dài và lối catwalk uyển chuyển hút mắt.

Bên cạnh đó, Á hậu Linh Đan còn tỏa sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đậm khí chất mạnh mẽ, độc lập, mang đến cảm giác dịu mát, nồng nàn và ấm áp như hơi thở của núi rừng mùa đông. 

Sự kết hợp hài hòa giữa thần thái tự tin và những chuyển động uyển chuyển của cô tạo nên dải cảm xúc phong phú, chạm tới người xem ngay từ những giây phút đầu tiên của show diễn này.

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan - Ảnh 2.

Á hậu Linh Đan tỏa sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo

Có thể nói, Á hậu Phan Trần Linh Đan không chỉ hoàn thành tốt vai trò trình diễn mà còn truyền tải khéo léo tinh thần mà NTK Adrian Anh Tuấn gửi gắm trong "Chốn ấy" - vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát mà vẫn đầy sức sống.

Linh Đan - người quen của làng thời trang Việt

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan - Ảnh 3.

Bước đi đầy cuốn hút của Linh Đan

Thời gian gần đây, Á hậu Linh Đan là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang Việt Nam. Kể từ khi trở thành Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025, cô xuất hiện nổi bật trên nhiều tạp chí, góp mặt tại Tuần lễ thời trang quốc tế (Vietnam International Fashion Week) 2025 tại Hà Nội… 

Những nhà thiết kế, nhân viên trong làng thời trang đánh giá cao sự ổn định phong độ và tinh thần làm việc nghiêm túc của nàng á hậu. Dù là gương mặt Á hậu mới đăng quang, cô nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ chuyên nghiệp của giới thời trang, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần lăn xả trong hậu trường.

Đặc biệt, cách đây ít ngày, Á hậu Phan Trần Linh Đan đã xuất sắc trở thành một trong ba chủ nhân của giải thưởng "Best Dressed" tại Harper's Bazaar Star Awards 2025. Cô nổi bật cùng diện mạo thanh tao, gu thời trang tinh tế vừa tôn lên khí chất riêng, vừa dung hòa tinh tế tinh thần của trang phục.

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan - Ảnh 4.

Linh Đan ấp ủ nhiều khát vọng

Á hậu Linh Đan tiết lộ cô đầu tư cho thời trang không chỉ vì mục đích làm đẹp, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và chính bản thân mình. Mỹ nhân 10X tin rằng mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần người nghệ sĩ kể câu chuyện về phong cách và cá tính của mình.

Sinh năm 2004, Phan Trần Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 4 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025, cô gái gốc Điện Biên chiếm cảm tình nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, số đo ba vòng 87-60-91cm. Cô được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan - Ảnh 5.

Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 4 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công.

Hiện, Á hậu Linh Đan cũng đang ấp ủ nhiều dự định mới trong lĩnh vực thời trang và thiện nguyện. Cô mong muốn lan tỏa tinh thần đẹp từ bên trong, không chỉ qua trang phục mà còn bằng những hoạt động hướng về cộng đồng. 

Đồng thời, Á hậu Linh Đan cũng mong rằng mỗi lần xuất hiện đều mang đến giá trị tích cực và xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng của khán giả.

Tin liên quan

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ

Á hậu Linh Đan trở lại trường xưa với hoạt động thiện nguyện đáng nhớ

(NLĐO) - Á hậu Linh Đan trở lại trường cũ, trao tặng 20 phần quà cho học sinh khó khăn trong ngày khai giảng. Cô chia sẻ cảm xúc bồi hồi và tri ân thầy cô.

Linh Đan Á hậu Linh Đan vẻ đẹp của Linh Đan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo