Vẻ đẹp sang chảnh của Á hậu Linh Đan

Vẻ quyến rũ của Linh Đan

Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025 Phan Trần Linh Đan gây chú ý khi xuất hiện với vai trò first face cho buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập "Chốn ấy" vừa diễn ra của NTK Adrian Anh Tuấn, tại Ville De Mont Mountain Resort (Sa Pa, Việt Nam).

Mở màn show diễn, Á hậu 2 Miss Earth 2025 xuất hiện trong thiết kế đầm đen với phần thân trên ôm sát, tối giản mà sang trọng, tôn đường cong cơ thể và tạo cảm giác hiện đại. Phần chân váy tà dài có độ bắt sáng tinh tế, giúp người đẹp khéo khoe đôi chân thon dài và lối catwalk uyển chuyển hút mắt.

Bên cạnh đó, Á hậu Linh Đan còn tỏa sáng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng vẫn đậm khí chất mạnh mẽ, độc lập, mang đến cảm giác dịu mát, nồng nàn và ấm áp như hơi thở của núi rừng mùa đông.

Sự kết hợp hài hòa giữa thần thái tự tin và những chuyển động uyển chuyển của cô tạo nên dải cảm xúc phong phú, chạm tới người xem ngay từ những giây phút đầu tiên của show diễn này.

Có thể nói, Á hậu Phan Trần Linh Đan không chỉ hoàn thành tốt vai trò trình diễn mà còn truyền tải khéo léo tinh thần mà NTK Adrian Anh Tuấn gửi gắm trong "Chốn ấy" - vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát mà vẫn đầy sức sống.

Linh Đan - người quen của làng thời trang Việt

Bước đi đầy cuốn hút của Linh Đan

Thời gian gần đây, Á hậu Linh Đan là gương mặt quen thuộc trong làng thời trang Việt Nam. Kể từ khi trở thành Á hậu 2 Miss Earth Vietnam 2025, cô xuất hiện nổi bật trên nhiều tạp chí, góp mặt tại Tuần lễ thời trang quốc tế (Vietnam International Fashion Week) 2025 tại Hà Nội…

Những nhà thiết kế, nhân viên trong làng thời trang đánh giá cao sự ổn định phong độ và tinh thần làm việc nghiêm túc của nàng á hậu. Dù là gương mặt Á hậu mới đăng quang, cô nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ chuyên nghiệp của giới thời trang, luôn giữ năng lượng tích cực và tinh thần lăn xả trong hậu trường.

Đặc biệt, cách đây ít ngày, Á hậu Phan Trần Linh Đan đã xuất sắc trở thành một trong ba chủ nhân của giải thưởng "Best Dressed" tại Harper's Bazaar Star Awards 2025. Cô nổi bật cùng diện mạo thanh tao, gu thời trang tinh tế vừa tôn lên khí chất riêng, vừa dung hòa tinh tế tinh thần của trang phục.

Linh Đan ấp ủ nhiều khát vọng

Á hậu Linh Đan tiết lộ cô đầu tư cho thời trang không chỉ vì mục đích làm đẹp, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và chính bản thân mình. Mỹ nhân 10X tin rằng mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần người nghệ sĩ kể câu chuyện về phong cách và cá tính của mình.

Sinh năm 2004, Phan Trần Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 4 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công. Tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025, cô gái gốc Điện Biên chiếm cảm tình nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, số đo ba vòng 87-60-91cm. Cô được xướng tên ở vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Linh Đan đang sống tại Hà Nội và theo học năm thứ 4 Khoa Luật tại Học viện Hành chính và Quản trị công.

Hiện, Á hậu Linh Đan cũng đang ấp ủ nhiều dự định mới trong lĩnh vực thời trang và thiện nguyện. Cô mong muốn lan tỏa tinh thần đẹp từ bên trong, không chỉ qua trang phục mà còn bằng những hoạt động hướng về cộng đồng.

Đồng thời, Á hậu Linh Đan cũng mong rằng mỗi lần xuất hiện đều mang đến giá trị tích cực và xứng đáng với tình cảm, sự kỳ vọng của khán giả.