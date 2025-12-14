Vé máy bay Tết cạn nhanh, nhiều người chấp nhận bay đêm dù giá cao chót vót

Ngày 14-12, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vé máy bay Tết Nguyên đán các chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc vẫn tiếp tục được mở bán.

Chặng giữa TPHCM - Hà Nội còn vé chiều đi tầm ngày 25-26 tháng Chạp (12, 13-2-2026) như Vietjet giá từ 3,5 triệu đồng; Bamboo Airways từ 3,68 triệu đồng; Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cùng mở bán giá khoảng 3,77 triệu đồng; Vietnam Airlines giá từ 3,85 triệu đồng…

Nếu bay khứ hồi cao điểm Tết chặng giữa TPHCM và Hà Nội, giá thấp nhất từ 7 triệu đồng/khách.

Tuy nhiên, các chặng khác giữa TPHCM đi Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Hải Phòng, lại không còn nhiều sự lựa chọn.

Như chặng TPHCM đi Vinh (Nghệ An) cao điểm trước Tết ngày 25-26 tháng Chạp hiện tất cả hãng đều "cháy vé". Khách ở TPHCM muốn bay về Vinh sẽ phải nối chuyến tới sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) hoặc sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhưng phải tự trung chuyển, thời gian bay giữa 2 chuyến cũng có thể kéo dài cả ngày.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp Tết

Tương tự với chiều từ Vinh vào lại TPHCM sau Tết Nguyên, hiện lịch bay các ngày mùng 5-6 tháng Giêng (21-22 tháng 2-2026) đều không còn chỗ trống.

Chặng bay từ TPHCM đi Thanh Hóa hiện tại cũng không còn chỗ trống cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Nhiều người cho biết do không mua được vé sớm nên phải chuyển sang bay ngày mùng 7 hoặc mùng 8 tháng Giêng, dù giá vẫn rất cao. Anh Quang Nam (ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể cả nhà anh mua vé chặng TPHCM đi Vinh ngày 25 tháng Chạp của Vietjet với tổng chi phí 4 người khoảng 16 triệu đồng.

"Với chiều về, do "cháy vé" nên không thể vào đúng lịch nghỉ, phải lùi bay tới ngày mùng 8 tháng Giêng nhưng giá vé của Vietnam Airlines cũng hơn 16 triệu đồng. Tính ra mỗi người khoảng 4 triệu đồng/chặng. Riêng chi phí về quê bằng máy bay, cả nhà 4 người đã hết hơn 32 triệu đồng" – anh Nam than.

Chặng giữa TPHCM - Vinh các ngày cao điểm dịp Tết đang không còn vé bay thẳng, phải bay nối chuyến với thời gian dài

Theo ghi nhận, dù thị trường hàng không Việt Nam mới có thêm hãng mới gia nhập là Sun PhuQuoc Airways và các hãng liên tục nhập thêm máy bay mới về nhưng vẫn chưa thể hạ nhiệt nhu cầu đi lại rất cao dịp Tết, nhất là những ngày cao điểm.

Thời điểm này, một số hãng vẫn đang chờ được cơ quan quản lý cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh) để tăng chuyến trong cao điểm, nên lượng vé máy bay Tết chưa được bổ sung nhiều.

Mới nhất, ngày 13-12, Bamboo Airways vừa về thêm 1 máy bay Airbus A320 tăng cường cho đội bay trước cao điểm cuối năm. Theo Bamboo Airways, việc tiếp nhận máy bay mới là sự bổ sung nguồn lực kịp thời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô đội bay sau khi hãng trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC.

Các hãng đang cấp tập về thêm máy bay, đáp ứng nhu cầu của hành khách, riêng Vietjet sẽ về thêm 22 máy bay dịp cuối năm

Với máy bay mới, Bamboo Airways dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay Tết, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại loạt đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TPHCM - Vinh (1 chuyến/ngày), TPHCM - Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TPHCM - Hải Phòng (2 chuyến/ngày)...

Vietjet cũng vừa đón thêm 1 máy bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580. Dự kiến trong cao điểm cuối năm nay, Vietjet sẽ tiếp nhận tới 22 máy bay mới, đánh dấu đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế.

Cụ thể, hãng sẽ đưa vào khai thác 9 máy bay Boeing cho Vietjet Thái Lan; 7 máy bay Airbus thế hệ mới cho đội bay của Vietjet Việt Nam; 4 máy bay thuê ướt tăng cường giai đoạn cao điểm và 2 máy bay COMAC tiếp tục phục vụ đường bay Côn Đảo.