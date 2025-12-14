Vé máy bay Tết cạn nhanh, nhiều người chấp nhận bay đêm dù giá cao chót vót

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vé máy bay Tết cạn nhanh, nhiều người chấp nhận bay đêm dù giá cao chót vót

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Các hãng hàng không liên tục về thêm máy bay mới nhưng giá vé máy bay Tết vẫn cao và đang không còn nhiều sự lựa chọn

Ngày 14-12, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vé máy bay Tết Nguyên đán các chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc vẫn tiếp tục được mở bán.

TIN LIÊN QUAN

Chặng giữa TPHCM - Hà Nội còn vé chiều đi tầm ngày 25-26 tháng Chạp (12, 13-2-2026) như Vietjet giá từ 3,5 triệu đồng; Bamboo Airways từ 3,68 triệu đồng; Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cùng mở bán giá khoảng 3,77 triệu đồng; Vietnam Airlines giá từ 3,85 triệu đồng…

Nếu bay khứ hồi cao điểm Tết chặng giữa TPHCM và Hà Nội, giá thấp nhất từ 7 triệu đồng/khách.

Tuy nhiên, các chặng khác giữa TPHCM đi Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Hải Phòng, lại không còn nhiều sự lựa chọn.

Như chặng TPHCM đi Vinh (Nghệ An) cao điểm trước Tết ngày 25-26 tháng Chạp hiện tất cả hãng đều "cháy vé". Khách ở TPHCM muốn bay về Vinh sẽ phải nối chuyến tới sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) hoặc sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhưng phải tự trung chuyển, thời gian bay giữa 2 chuyến cũng có thể kéo dài cả ngày.

Giá vé máy bay Tết cao chót vót , khách phải chấp nhận bay đêm - Ảnh 2.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao dịp Tết

Tương tự với chiều từ Vinh vào lại TPHCM sau Tết Nguyên, hiện lịch bay các ngày mùng 5-6 tháng Giêng (21-22 tháng 2-2026) đều không còn chỗ trống.

Chặng bay từ TPHCM đi Thanh Hóa hiện tại cũng không còn chỗ trống cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán.

Nhiều người cho biết do không mua được vé sớm nên phải chuyển sang bay ngày mùng 7 hoặc mùng 8 tháng Giêng, dù giá vẫn rất cao. Anh Quang Nam (ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể cả nhà anh mua vé chặng TPHCM đi Vinh ngày 25 tháng Chạp của Vietjet với tổng chi phí 4 người khoảng 16 triệu đồng.

"Với chiều về, do "cháy vé" nên không thể vào đúng lịch nghỉ, phải lùi bay tới ngày mùng 8 tháng Giêng nhưng giá vé của Vietnam Airlines cũng hơn 16 triệu đồng. Tính ra mỗi người khoảng 4 triệu đồng/chặng. Riêng chi phí về quê bằng máy bay, cả nhà 4 người đã hết hơn 32 triệu đồng" – anh Nam than.

Giá vé máy bay Tết cao chót vót , khách phải chấp nhận bay đêm - Ảnh 3.

Chặng giữa TPHCM - Vinh các ngày cao điểm dịp Tết đang không còn vé bay thẳng, phải bay nối chuyến với thời gian dài

Theo ghi nhận, dù thị trường hàng không Việt Nam mới có thêm hãng mới gia nhập là Sun PhuQuoc Airways và các hãng liên tục nhập thêm máy bay mới về nhưng vẫn chưa thể hạ nhiệt nhu cầu đi lại rất cao dịp Tết, nhất là những ngày cao điểm.

Thời điểm này, một số hãng vẫn đang chờ được cơ quan quản lý cấp thêm slot (lượt cất hạ cánh) để tăng chuyến trong cao điểm, nên lượng vé máy bay Tết chưa được bổ sung nhiều.

Mới nhất, ngày 13-12, Bamboo Airways vừa về thêm 1 máy bay Airbus A320 tăng cường cho đội bay trước cao điểm cuối năm. Theo Bamboo Airways, việc tiếp nhận máy bay mới là sự bổ sung nguồn lực kịp thời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô đội bay sau khi hãng trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC.

Giá vé máy bay Tết cao chót vót , khách phải chấp nhận bay đêm - Ảnh 4.

Các hãng đang cấp tập về thêm máy bay, đáp ứng nhu cầu của hành khách, riêng Vietjet sẽ về thêm 22 máy bay dịp cuối năm

Với máy bay mới, Bamboo Airways dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay Tết, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại loạt đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TPHCM - Vinh (1 chuyến/ngày), TPHCM - Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TPHCM - Hải Phòng (2 chuyến/ngày)...

Vietjet cũng vừa đón thêm 1 máy bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580. Dự kiến trong cao điểm cuối năm nay, Vietjet sẽ tiếp nhận tới 22 máy bay mới, đánh dấu đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế.

Cụ thể, hãng sẽ đưa vào khai thác 9 máy bay Boeing cho Vietjet Thái Lan; 7 máy bay Airbus thế hệ mới cho đội bay của Vietjet Việt Nam; 4 máy bay thuê ướt tăng cường giai đoạn cao điểm và 2 máy bay COMAC tiếp tục phục vụ đường bay Côn Đảo.

Tin liên quan

Hãng hàng không "đua" nhập máy bay mới, giá vé Tết có giảm?

Hãng hàng không "đua" nhập máy bay mới, giá vé Tết có giảm?

(NLĐO) – Các hãng hàng không đồng loạt nhập thêm máy bay mới đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, giá vé không tăng.

Hàng không mở bán vé Tết sớm với giá 1,9 triệu đồng chặng TP HCM - Hà Nội

(NLĐO)- Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo mở bán vé Tết sớm với giá ưu đãi cho các đường bay trong nước trong tuần này

Hãng bay đầu tiên mở bán vé Tết Nguyên đán 2019

(NLĐO) – Hãng hàng không Vietjet đã mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán 2019 trên tất cả đường bay của hãng.

Vietnam Airlines VietJet hãng hàng không giá vé máy bay vé máy bay Bamboo vé máy bay Tết 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo