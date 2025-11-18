HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sân bay Vinh chưa kịp mở cửa, vé máy bay Tết đi Nghệ An đã hết sạch

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều tháng qua, sân bay Vinh tạm đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, mở rộng sân đỗ máy bay và cải tạo nhà ga hành khách.


Theo thông tin gần nhất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn; mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; cải tạo nhà ga quốc nội… đang được cấp tập đẩy nhanh nhằm đưa sân bay Vinh trở lại khai thác đúng kế hoạch vào ngày 19-12 tới.

Nhiều người hay tin sân bay Vinh sắp mở cửa trở lại nên vào đặt vé về quê dịp Tết nhưng ai nấy đều hết sức bất ngờ. Ngày 18-11, anh Nguyễn Dương (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) cho biết đã truy cập vào website của một loạt hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways để tìm mua vé máy bay chặng TP HCM - Vinh dịp Tết 2026 nhưng tất cả đều không còn.   

Nếu muốn về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh dịp Tết 2026, hành khách từ TP HCM sẽ phải mua vé bay nối chuyến tới Hà Nội, hoặc hạ cánh ở sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa)…

"Gia đình tôi có kế hoạch bay lượt đi từ TP HCM ngày 25, 26 tháng Chạp và trở lại vào ngày mùng 4, 5 tháng Giêng. Tuy nhiên, tôi tìm khắp các hãng cũng không còn vé tới sân bay Vinh. Riêng Vietnam Airlines đang mở bán vé bay nối chuyến từ TP HCM - Hà Nội – Vinh với giá thấp nhất từ 5,527 triệu đồng/khách. Hãng cũng chỉ còn lượt đi, chiều về sau Tết từ Vinh vào TP HCM không còn" – anh Dương kể.

Tương tự, nhiều người cũng cho biết do không đặt được vé bay thẳng về Vinh, phải mua vé tới Đồng Hới. Anh Hoàng Nam (ngụ phường Gò Vấp, TP HCM) cho biết vừa mua cho gia đình tổng cộng 5 vé máy bay khứ hồi dịp Tết với tổng chi phí khoảng 30 triệu đồng (3 trẻ em).

"Cả nhà tôi sẽ bay về Đồng Hới, sau đó đi ô tô về lại Hà Tĩnh do vé máy bay chặng TP HCM – Vinh không còn. Ngay khi đọc thông báo sân bay Vinh khai thác trở lại từ cuối tháng 12 tới, gia đình đã lên kế hoạch đặt vé về quê đón Tết. Không ngờ vé Tết chặng này lại hết nhanh vậy" – anh Nam nói.

- Ảnh 2.

Vietjet thông báo hết chỗ chiều đi các ngày cao điểm từ TP HCM về Vinh (Nghệ An)

- Ảnh 3.

Vietnam Airlines đang mở bán chặng TP HCM - Vinh nhưng nối chuyến tại Hà Nội với giá thấp nhất từ 5,527 triệu đồng/khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhân viên phụ trách tổng đài của nhiều hãng hàng không cho hay vé máy bay chặng giữa TP HCM và Vinh thời điểm này không còn. Khách có nhu cầu bay về quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán 2026 sẽ phải chọn hạ cánh ở sân bay lân cận. Trả lời câu hỏi khi nào hãng tăng chuyến hoặc mở bán vé đợt tiếp theo, nhân viên các hãng đều thông tin "chưa rõ thời điểm". 

Do vé máy bay chặng TP HCM – Vinh đang hết sạch, một số gia đình có quê ở Nghệ An cho biết phải thay đổi kế hoạch về quê đón Tết bằng xe cá nhân hoặc tàu hỏa.

Với chặng bay giữa TP HCM và Hà Nội dịp cao điểm Tết 2026, thời điểm này, website của các hãng vẫn đang mở bán với nhiều mức giá từ khoảng 3,6 triệu đồng/chặng, bằng với cùng kỳ Tết năm ngoái.


Vietnam Airlines VietJet hãng hàng không vé máy bay vé máy bay Tết vé máy bay Tết 2026
