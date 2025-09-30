Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vé số Vietlott "nổ" giải Jackpot 1 gần 180 tỉ đồng

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott trúng giải Jackpot 1 tại kỳ quay số ngày 30-9.

- Ảnh 1.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 30-9, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1 giá trị gần 180 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn có 6 cặp số 17-39-52-46-23-34 trùng với kết quả của giải Jackpot 1

Điểm đáng chú ý tại kỳ quay số này, Vietlott còn xác định có hai vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng số tiền hơn 7,5 tỉ đồng.

Do hai vé trúng giải Jackpot 2 đều có cùng mệnh giá nên theo luật chơi, số tiền trúng thưởng của giải này phải chia đôi. Theo đó, chủ nhân của mỗi vé sẽ nhận thưởng trên 3,7 triệu đồng.

Giới kinh doanh xổ số cho biết hiện nay Vietlott đã mở rộng mạng lưới bán vé trực tiếp trên toàn quốc. Đặc biệt, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đã tăng lên hơn 2,5 triệu tài khoản.

Thế nên, sau nhiều kỳ quay số chưa có vé trúng, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 của vé số Power 6/55 tăng mạnh. Từ đó, người dân tăng sức mua, số lượng vé phát hành rất lớn nên xác suất trúng giải Jackpot là rất cao. 

Kết quả, thị trường xổ số điện toán đã có 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 và 2 vé số Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2.

Tin liên quan

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

Hai vé số Vietlott cùng trúng giải Jackpot 2 trong chiều 6-9

(NLĐO) - Hai vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott cùng trúng giải Jackpot với tổng số tiền hàng tỉ đồng

Xổ số Vietlott vừa có vé trúng giải Jackpot 2

(NLĐO) - Một vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số gần sát lễ Quốc khánh 2-9.

Vé số Vietlott lại trúng giải Jackpot

(NLĐO) - Một vé số loại hình Mega 6/45 của Vietlott trúng giải Jackpot với số tiền rất lớn

vé số xổ số Vietlott Power 6/55 Jackpot 1 Jackpot 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo