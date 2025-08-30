Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra vào cuối ngày 30-8, một vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 4,6 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 02-17-19-24-30-44, và một số trùng với số đặc biệt 34.

Theo luật "chơi", chủ nhân trúng giải Jackpot 2 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 460 triệu đồng).

Trước đó, vào ngày 27-8, thị trường xổ số cũng ghi nhận 1 vé loại hình vé số Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá trên 48,3 tỉ đồng.