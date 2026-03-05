Vé số Vietlott trúng giải Jackpot 1 hơn 114,6 tỉ đồng

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 5-3, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 đã trúng giải Jackpot 1, giá trị hơn 114,6 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 may mắn có 6 cặp số 51-14-43-35-16-38 trùng với kết quả của giải Jackpot 1. Theo "luật chơi"chủ nhân trúng giải Jackpot 1 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 11,4 tỉ đồng)

Giới kinh doanh xổ số cho biết nhiều năm qua, Vietlott đã mở rộng mạng lưới bán vé trực tiếp trên toàn quốc. Đặc biệt, số lượng tài khoản đăng ký dự thưởng kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đã tăng lên trên 2,5 triệu tài khoản.

Thế nên, sau hàng chục kỳ quay số chưa có vé trúng, giá trị cộng dồn giải Jackpot 1 của vé số Power 6/55 đã tăng vượt ngưỡng 100 tỉ đồng. Từ đó, người dân tăng sức mua, số lượng vé phát hành rất lớn nên đã có 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 1.