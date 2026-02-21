Vé số Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott có hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng

Năm 2025, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng giải Jackpot

Vietlott cho biết trong năm 2025, công ty đã trả thưởng hơn 5.342 tỉ đồng đến người chơi vé trên toàn quốc, tăng 25% so với năm 2024.

Cụ thể, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 16 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 798 tỉ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 61 bộ số trúng Jackpot (6 bộ số trúng Jackpot 1 và 55 bộ số trúng Jackpot 2) với giá trị hơn 1.066 tỉ đồng.

Đặc biệt, ngày 22-7-2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỉ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott tại Việt Nam.

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 24,4 triệu lượt trúng thưởng. Tuy mới triển khai kinh doanh từ cuối tháng 6-2025 nhưng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 15 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 142 tỉ đồng.

Sổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) cũng có hơn 947.000 lượt trúng thưởng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 26 bộ số trúng giải đặc biệt với giá trị 26 tỉ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 18 bộ số trúng giải đặc biệt với giá trị 36 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu, Vietlott đóng góp ngân sách các địa phương gần 2.495 tỉ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Ngân sách địa phương được hưởng thụ bao gồm toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh danh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott (gần 30% doanh thu bán vé, các khoản thuế và lợi nhuận sau thuế) phân chia theo tỉ lệ doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn của từng địa phương. Nguồn ngân sách sẽ được đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Năm 2026, Vietlott sẽ có kế hoạch triển khai kênh phân phối mới và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu để phục vụ tốt hơn nhu cầu giải trí có thưởng hợp pháp cho người dân Việt Nam.