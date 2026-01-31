Venezuela cải tổ ngành dầu mỏ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez hôm 29-1 ký ban hành đạo luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty nước ngoài tham gia vào ngành dầu mỏ của nước này. Bước đi trên nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cần thiết để hồi sinh ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela.

Theo AP, đạo luật mới hứa hẹn trao cho công ty tư nhân quyền kiểm soát hoạt động khai thác và kinh doanh dầu mỏ, chấm dứt thế độc quyền lâu nay của Tập đoàn Dầu khí quốc doanh PDVSA đối với những hoạt động này cũng như cơ chế định giá. Ngoài ra, luật cho phép giải quyết tranh chấp thông qua cơ chế trọng tài độc lập, thay vì buộc các bên chỉ được xét xử tại tòa án Venezuela. Chính phủ của bà Rodríguez kỳ vọng những thay đổi trên sẽ giúp trấn an các tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ vẫn còn đang thận trọng khi cân nhắc quay lại đầu tư vào Venezuela.

Các nhân viên của Tập đoàn Dầu khí quốc doanh PDVSA ủng hộ luật cải cách dầu mỏ tại thủ đô Caracas - Venezuela hôm 29-1. Ảnh: AP

Nghị sĩ đảng cầm quyền Orlando Camacho, Chủ tịch Ủy ban Dầu mỏ của Quốc hội, nhận định lần cải tổ này "sẽ làm thay đổi nền kinh tế đất nước". Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cũng đánh giá luật mới sẽ thúc đẩy ngành năng lượng, khuyến khích khai thác dầu tại các mỏ chưa được phát triển và biến nguồn tài nguyên đó thành phúc lợi cho người dân.

Cùng ngày, theo AP, Bộ Tài chính Mỹ chính thức bắt đầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với dầu mỏ Venezuela được áp đặt trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Bộ này cũng mở rộng khả năng hoạt động của các công ty năng lượng Mỹ tại Venezuela.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump hôm 29-1 cho biết đã ra lệnh mở cửa lại không phận thương mại của Venezuela theo sau cuộc điện đàm với bà Rodríguez. Vào đầu tháng này, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh khẩn cấp, cấm các máy bay dân dụng của nước này hoạt động trong không phận Venezuela. Trong khi đó, các chuyến bay thẳng giữa hai nước đã bị đình chỉ từ năm 2019. Hãng hàng không American Airlines (Mỹ) hôm 29-1 cho biết sẽ công bố chi tiết về việc nối lại chuyến bay thẳng nói trên trong những tháng tới.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đầu tuần này thông báo với Quốc hội về việc đang thực hiện những bước đầu tiên nhằm xem xét việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas - Venezuela. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước này đã đổ vỡ vào năm 2019.