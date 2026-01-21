Mỹ bắt thêm tàu chở dầu "có liên quan đến Venezuela"

Theo hãng tin AP, quân đội Mỹ vừa bắt giữ tàu chở dầu thứ 7 "có liên quan đến Venezuela" tại vùng biển Caribe hôm 20-1.

Tàu này mang tên Sagitta, treo cờ Liberia và giấy đăng ký cho thấy nó thuộc sở hữu và được quản lý bởi một công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Lần cuối cùng tàu truyền tín hiệu vị trí là hơn 2 tháng trước, khi nó rời khỏi biển Baltic ở Bắc Âu.

Tàu chở dầu Sagitta ở vùng biển Caribe hôm 20-1. Ảnh: BỘ TƯ LỆNH MIỀN NAM NƯỚC MỸ

Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ cho biết họ đã kiểm soát tàu chở dầu này mà không gặp sự cố nào. Cơ quan này đã đăng tải đoạn video dường như là cảnh quay từ trên không về tàu Sagitta đang di chuyển trên biển, nhưng không có cảnh lực lượng Mỹ đổ bộ tàu.

Tàu chở dầu Sagitta bị cáo buộc hoạt động bất chấp "lệnh phong tỏa đối với tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành".

Trước khi bị bắt giữ, tàu này bị Mỹ cáo buộc là đã nhận dầu từ Venezuela.

Trước đó, tàu chở dầu Sagitta đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt theo một sắc lệnh hành pháp liên quan đến xung đột Nga - Ukraine trong năm 2022.