Vết thương do heo cắn khiến bé trai 14 tuổi nguy kịch

Nam bệnh nhân L.V.H. (14 tuổi, ở Sơn La), được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi, tràn dịch màng phổi và không thể đi lại từ một vết thương do heo cắn. Trước đó, cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Thiếu niên nguy kịch từ một vết thương do heo cắn. Ảnh: Đặng Thanh

Theo gia đình, khi ở nhà với ông bà do bố mẹ đi làm xa, H. bị lợn cắn vào đầu gối chân phải. Do chủ quan, vết thương không được vệ sinh sạch sẽ và không được đưa đi khám. Bảy ngày sau, cháu bắt đầu sốt cao liên tục, vùng vết cắn sưng, nóng, đỏ và hạn chế vận động, mới được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị.

Tại đây, tình trạng của H. tiếp tục nặng hơn, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy H. bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) qua vết thương do lợn cắn, kèm tổn thương hai xương đùi, viêm xương đùi phải, áp xe cơ, viêm phổi và tràn dịch màng phổi.

Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhi giảm sốt nhưng vẫn đau khớp háng hai bên, không đi lại được, nên tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, H. được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng. Sau 11 ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu kết hợp phục hồi chức năng, cháu đã giảm sốt, hết tràn dịch màng phổi và có thể đi lại. Các tổn thương ở xương vẫn cần theo dõi và điều trị dài hạn nhưng hiện chưa cần can thiệp ngoại khoa.

Bác sĩ Bùi Hiền, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nếu tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ, sau 6-8 tuần, bệnh nhi có thể xuất viện. Ông nhấn mạnh, tụ cầu vàng là vi khuẩn có độc lực cao, kháng nhiều loại kháng sinh, nếu không chẩn đoán và điều trị đúng cách dễ gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Tụ cầu là một loại vi khuẩn có độc tính cao

Staphylococcus aureus thường cư trú trên da và niêm mạc; khi gặp điều kiện thuận lợi như vết thương hở, vệ sinh kém hoặc sức đề kháng yếu, vi khuẩn có thể xâm nhập gây nhiễm khuẩn khu trú như viêm mô bào, áp xe cơ, hoặc nặng hơn là nhiễm khuẩn huyết và tổn thương đa cơ quan.

Với những trường hợp nhiễm tụ cầu vàng, cần tuyệt đối tuân thủ điều trị, dùng đúng loại và đủ liều kháng sinh theo chỉ định để tránh kháng thuốc và biến chứng.

Để phòng ngừa, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Khi bị xây xước hoặc động vật cắn, cần vệ sinh vết thương ngay, sát khuẩn, che phủ bằng băng/gạc vô khuẩn và đi khám sớm nếu xuất hiện sưng, nóng, đỏ, chảy mủ hoặc sốt.