VF 8 thế hệ mới của VinFast chính thức ra mắt

Ngày 20-5, VinFast công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới với nhiều nâng cấp về công nghệ, vận hành và thiết kế.

Xe có giá niêm yết từ 999 triệu đồng, đồng thời được ưu đãi 51 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 27-5 đến 3-6. Theo kế hoạch, những chiếc VF 8 mới đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7-2026.

Ngoài ưu đãi đặt cọc, người mua xe vẫn được áp dụng các chính sách trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” như hỗ trợ 10% giá xe hoặc vay mua xe với lãi suất cố định 5% trong 3 năm đầu, cùng chính sách miễn phí sạc pin đến ngày 10-2-2029.

VF 8 thế hệ mới được định vị ở phân khúc SUV cỡ D với thiết kế hiện đại, nhấn mạnh tính liền mạch và cảm giác chuyển động. Xe có kích thước dài 4.701 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi.

Khoảng sáng gầm 170 mm cùng bộ mâm 19 inch giúp xe linh hoạt hơn trong điều kiện vận hành đô thị lẫn đường trường.

Mẫu xe VF 8 mới của VinFast

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng đen bóng cỡ lớn kết hợp dải đèn LED định vị hình cánh chim đặc trưng của VinFast. Hai bên thân xe được tạo hình bằng các đường gân dập nổi và phần chân kính vuốt cao về phía sau. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED kéo dài tiếp tục tạo điểm nhấn đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của hãng xe Việt.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng tối giản nhưng chú trọng trải nghiệm người dùng. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí kích thước 12,9 inch, tích hợp hầu hết các chức năng điều khiển xe.

Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị thông tin vận hành, kết hợp cần số dạng điện tử bố trí sau tay lái nhằm tối ưu thao tác cho người điều khiển.

Về vận hành, VF 8 mới sử dụng nền tảng khung gầm mới cùng hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD ở cả cầu trước và cầu sau. Công nghệ này cho phép điều chỉnh độ cứng, mềm của hệ thống treo tùy theo điều kiện mặt đường, giúp xe vận hành êm ái hơn.

Nội thất VF 8 mới

Xe được trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 170 kW, tương đương khoảng 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 330 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Người lái có thể lựa chọn 3 chế độ vận hành gồm tiết kiệm, thông thường và thể thao.

VF 8 mới dùng bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Tuy nhiên, cần lưu ý đây là chuẩn đo trong điều kiện lý tưởng và thường cho kết quả cao hơn so với thực tế sử dụng. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% pin trong chưa đến 30 phút.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống quản lý nhiệt do VinFast tự phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Hệ thống này giúp kiểm soát nhiệt độ của pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái, góp phần tối ưu hiệu suất vận hành cũng như nâng cao độ bền của xe trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.