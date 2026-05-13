Kinh tế

VinFast lại giành ngôi "vua doanh số", bán hơn 78.000 ô tô điện chỉ sau 4 tháng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Doanh số của VinFast tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước có dấu hiệu chững lại.

Ngày 13-5, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với 24.774 ô tô điện được bàn giao đến khách hàng, nâng tổng doanh số trong 4 tháng đầu năm lên 78.458 xe. Đây tiếp tục là mức tăng trưởng đáng chú ý của hãng xe điện Việt trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước có dấu hiệu chững lại.

Dẫn đầu doanh số tháng 4 vẫn là mẫu MPV 7 chỗ Limo Green với 6.480 xe bán ra. Mẫu xe này được nhiều khách hàng cá nhân, gia đình và dịch vụ vận tải lựa chọn nhờ không gian rộng và chi phí vận hành thấp.

Xếp sau là mẫu mini SUV VF 3 với 5.273 xe được bàn giao. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VF 5 với 4.732 xe (bao gồm phiên bản Herio Green) và VF 6 đạt 2.704 xe bán ra trong tháng.

Mẫu xe Limo Green của VinFast bán chạy nhất

Đáng chú ý, bốn dòng xe gồm Limo Green, VF 3, VF 5 và VF 6 hiện cũng là những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tính từ đầu năm đến nay. 

Lũy kế 4 tháng, Limo Green đạt doanh số 18.951 xe; VF 3 đạt 15.461 xe; VF 5 bán được 13.404 xe và VF 6 đạt 9.383 xe.

Ở phân khúc xe đa dụng, mẫu VF MPV 7 ghi nhận 2.526 xe bán ra trong tháng 4, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 6.212 xe, nằm trong nhóm sản phẩm bán tốt trên thị trường.

Trong khi đó, mẫu SUV hạng C VF 7 tiếp tục duy trì sức hút với 1.148 xe bán ra trong tháng. Tính chung 4 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 4.662 chiếc.

Một số dòng xe khác như VF 8, VF 9, Minio Green và EC Van cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, góp phần vào tăng trưởng chung của VinFast.

Để thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi sang xe điện, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi như hỗ trợ từ 6% - 10% giá niêm yết tùy dòng xe; hỗ trợ mua trả góp với lãi suất cố định trong 3 năm đầu; chương trình mua xe với 0 đồng vốn đối ứng; đồng thời hỗ trợ thêm 3% giá trị xe cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện.

Ngoài ra, người dùng ô tô điện VinFast tiếp tục được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết ngày 10-2-2029.

Trong khi đó, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 4 đạt 31.937 xe, giảm 17% so với tháng trước.

Dù vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, thị trường ô tô Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng doanh số của các thành viên VAMA đạt 101.269 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch đạt 68.772 xe, tăng 22%; xe thương mại đạt 25.592 xe, tăng 17%.

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

(NLĐO) - Quý I/2026, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường Philippines, vượt qua cả hãng xe điện Tesla nổi tiếng thế giới.

