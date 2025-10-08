HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển

Quốc An - ảnh: VFF

(NLĐO) - FIFA vừa gửi thông báo bổ nhiệm Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Trong ngày 7-10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), làm thành viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Theo văn bản gửi tới VFF, FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2-10, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA là bộ phận có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, FIFA U-20 World Cup, FIFA U-17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Giữa biến Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn vừa được bổ nhiệm vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA

Ông Trần Quốc Tuấn hiện đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tổ chức bóng đá châu lục và khu vực, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức AFC Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027. Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).

Bên cạnh quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn tham gia Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, VFF còn có 2 đại diện khác được bổ nhiệm tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA, gồm có Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú - Ban Y học FIFA và Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà - Ban Bóng đá nữ FIFA.

Việc ông Trần Quốc Tuấn và các đại diện VFF được tín nhiệm giữ vai trò trong tổ chức FIFA đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VFF cũng như cá nhân ông Trần Quốc Tuấn trong hệ thống bóng đá quốc tế.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế và tạo thêm cơ hội đóng góp vào tiến trình phát triển chung của bóng đá thế giới.

Tin liên quan

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia (FAM) sáng 7-10 ra thông báo đáp lại án phạt chi tiết và dẫn chứng từ FIFA, cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng và không chính xác.

FIFA tung chứng cứ Malaysia giả giấy tờ, thời gian 39 ngày chờ AFC phán quyết

(NLĐO) - Trước lập luận và quan điểm của Malaysia, FIFA đã đưa ra bằng chứng về nguồn gốc của 7 cầu nhập tịch trong vụ việc gian lận hồ sơ.

Malaysia lên tiếng khi hạn chót kháng cáo với FIFA còn vài giờ

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia vừa ra thông báo quan trọng về án phạt của FIFA khi thời gian để kháng cáo chỉ còn thời hạn trong vài giờ.

bóng đá Việt Nam liên đoàn bóng đá việt nam VFF Liên đoàn bóng đá thế giới Trần Quốc Tuấn Việt Nam FIFA
