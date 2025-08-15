Ngày 15-8, tin từ Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với kiểm sát viên Phòng 2 - VKSND tỉnh Quảng Trị khám nghiệm hiện trường vụ việc một người đàn ông bị đánh trọng thương.

Trước đó, chiều tối 8-8, Công an xã Hiếu Giang nhận tin báo từ người dân về việc anh Mai Thanh L. (SN 1972, ngụ thôn Vĩnh An) bị đánh trọng thương, gục tại sân nhà.

Ngôi nhà nơi người đàn ông bị đánh trọng thương

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hiếu Giang đã có mặt, bảo vệ hiện trường, sơ cứu nạn nhân và phối hợp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Hiếu Giang đã báo cáo lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, đồng thời thông báo VKSND tỉnh Quảng Trị để phối hợp điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 3 đối tượng liên quan vụ việc gồm Lê Trung Kiên (SN 1989, ngụ thôn Phan Xá), Hoàng Văn Thiện (SN 1991, ngụ thôn Minh Chính), Nguyễn Thanh Chương (SN 1987, ngụ thôn Tân An; xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cây kiếm dài khoảng 1m và một cây cuốc cán tre lưỡi kim loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chiều 8-8, Thiện, Chương và Kiên ngồi nhậu tại xã Cam Lộ. Trong khi nhậu, Chương nhắc lại chuyện anh L. nợ mình hơn 4 triệu đồng nhưng chưa trả. Sau đó, Thiện điều khiển xe máy chở Kiên và Chương đến nhà anh L. để đòi nợ.

Tại đây, đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Anh L. bị Kiên tát vào mặt nên chạy vào nhà lấy kiếm chém trả một nhát vào chân. Thấy vậy, Thiện liền cầm cây cuốc dựng gần đó đánh vào đầu khiến anh L. gục xuống.

Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, anh L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương nặng ở đầu, chảy nhiều máu.