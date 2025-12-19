Vi phạm hàng loạt, Vietcredit bị phạt gần 880 triệu đồng

Ngày 19-12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) với tổng số tiền xử phạt lên gần 880 triệu đồng.

Theo đó, Vietcredit bị phạt 92,5 đồng do vi phạm đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của công ty. Các vi phạm bao gồm không công bố giải trình về lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý IV/2022 bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này.

Bên cạnh đó không công bố các nghị quyết liên quan đến miễn nhiệm chức danh lãnh đạo; công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu liên quan phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu…

Một dịch vụ cho vay phổ phiến của Vietcredit

Đồng thời, Vietcredit bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định về các báo cáo thường hiện qua các năm; công bố thông tin không đầy đủ về tình hình quản trị công ty…

Bị phạt 175 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 liên quan hàng loạt công ty khác…

Bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024.

Đặc biệt, Vietcredit bị phạt 325 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và 137 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Vietcredit là công ty tài chính khá lớn trên thị trường, cho vay và triển khai các sản phẩm tài chính, tín dụng trên thị trường.

Hoạt động chính của Vietcredit là cho vay tiêu dùng cá nhân, tập trung phát hành thẻ tín dụng nội địa để khách hàng vay tiền mặt, chi tiêu trước trả tiền sau, hỗ trợ tài chính cho người thu nhập trung bình/ thấp…