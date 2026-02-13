HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

N.Dung

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc, theo đề nghị tự nguyện từ các doanh nghiệp.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 138 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp trước đó, theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp liên quan.

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 1.

Danh mục các loại mỹ phẩm phải thu hồi phiếu công bố

Quyết định được thực hiện căn cứ Nghị định 42/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm; cùng Quyết định 2386/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược.

Theo danh mục kèm theo quyết định, 138 số tiếp nhận bị thu hồi do các công ty không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và đề nghị rút hồ sơ tự nguyện.

Trong số này có nhiều mỹ phẩm quen thuộc trên thị trường Việt Nam, thuộc các nhãn hiệu như AHC, REN, Cellabel, LHALALA, KOMI, SAKURA, VANTMED...

Các doanh nghiệp có văn bản đề nghị thu hồi bao gồm: Công ty TNHH SKINETIQ, Công ty Cổ phần Louistar Việt Nam, Công ty TNHH Aura Medical, Công ty Cổ phần DGG, Công ty TNHH INSTAR, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế SAKURA, Công ty TNHH MTV VIOCEANUS và Công ty TNHH KIM MY GROUP.

Cục Quản lý Dược yêu cầu người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường có tên trong danh mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nghiêm túc thực hiện quyết định. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành theo đúng quy định.

Danh sách cụ thể mỹ phẩm bị thu hồi gồm:

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 3.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 4.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 5.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 6.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 7.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 8.
8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm - Ảnh 9.

