Kinh tế

Vì sao bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh từ nhiệm Chủ tịch REE còn ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, con trai bà Thanh, sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc từ 10-7

HĐQT Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) vừa thông báo đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Ashok Ramachandran, có hiệu lực từ ngày 31-5.

Ông Ashok Ramachandran cũng đã nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông REE thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT REE, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới của công ty, có hiệu lực từ ngày 10-7.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình có 18 năm kinh nghiệm tại doanh nghiệp này và am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược, định hướng phát triển của công ty.

Để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí tổng giám đốc theo quy định, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT - mẹ của ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và đồng thời từ nhiệm thành viên HĐQT REE, có hiệu lực từ ngày 10-7.

Theo tìm hiểu, Luật Doanh nghiệp quy định với công ty đại chúng, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn không được là người có quan hệ gia đình cùng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ.

REE cho biết trong giai đoạn từ khi ông Ashok Ramachandran rời đi đến ngày 10-7, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật tạm thời của công ty.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh từ nhiệm Chủ tịch REE , thay đổi lãnh đạo năm 2026 - Ảnh 1.

Sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT, bà Mai Thanh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT

Kế nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thanh là ông Lee Liang Whye, hiện là thành viên HĐQT đại diện Platinum Victory Pte. Ltd., cổ đông lớn của REE, có hiệu lực từ ngày 10-7.

Bà Mai Thanh sẽ tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. Bà sẽ tham gia hoạt động kinh doanh, tư vấn cho HĐQT trong việc lập kế hoạch, đánh giá và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn của REE.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 10-7 để thông qua việc từ nhiệm của bà Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran khỏi HĐQT.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, công ty sẽ sửa đổi một số điều khoản của điều lệ và báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 tới các cổ đông.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, REE đạt doanh thu thuần hơn 2.470 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2025. Mảng hạ tầng điện và nước tiếp tục đóng góp lớn nhất với doanh thu hơn 1.440 tỉ đồng, tăng 8%.

Sau khi trừ các chi phí, REE báo lãi sau thuế 714 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Mai Thanh rời ghế Tổng giám đốc REE sau gần nửa năm đảm nhiệm

