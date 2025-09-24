HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Rùng mình lời kể của bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được kê... tán sỏi

Cao Nguyên

(NLĐO) – Các bệnh nhân được chỉ định tán sỏi nhưng sau khi xuất viện vẫn mang trong mình sự đau đớn, sỏi vẫn còn nguyên, có người nhiễm trùng, tiểu ra máu đông

Ngày 24-9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bắt đầu tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ máy hỏng nhưng vẫn được bệnh viện kê khai tán sỏi, gây xôn xao dư luận.

Bệnh nhân vụ máy hỏng tán sỏi: Đau đớn kéo dài và cần khám sàng lọc ngay - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho các bệnh nhân

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch khám tầm soát cho 255 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp với 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát. Thời gian thực hiện dự kiến 10 ngày kể từ ngày hôm nay (24-9). Các bệnh nhân sẽ được khám tổng quát để kịp thời phát hiện các vấn đề về sức khỏe và có hướng điều trị phù hợp.

Lời kể của các bệnh nhân liên quan vụ máy hỏng mà vẫn kê khai 255 trường hợp được tán sỏi

Bệnh nhân vụ máy hỏng tán sỏi: Đau đớn kéo dài và cần khám sàng lọc ngay - Ảnh 2.

Máy hỏng, 255 bệnh nhân vẫn được kê khống tán sỏi

Sáng cùng ngày, ông Hoàng Văn Thư (SN 1975, ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), cho biết tháng 4-2024, ông bị sỏi thận nên lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, ông Thư được bác sĩ chỉ định tán sỏi rồi xuất viện. Sau khi về nhà được khoảng 1 tuần, ông Thư tiếp tục bị đau nhưng do tin tưởng đã hết sỏi nên không lên khám.

Tuy nhiên, khoảng 20 ngày sau, ông Thư đi tiểu ra những cục máu đông to gần bằng ngón tay út nên tiếp tục nhập viện. Lần này, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chẩn đoán ông bị nhiễm trùng và điều trị khoảng 1 tuần thì cho về.

Thời gian qua, ông Thư vẫn tiếp tục bị đau nên ra các bệnh viện trong khu vực khám, siêu âm và lấy thuốc về uống.

"Cách đây khoảng 2 tháng, tôi đi tiêu ra được 1 viên nhỏ. Hiện vẫn còn 2 viên với kích thước khoảng 8mm" – ông Thư thông tin.

Bệnh nhân vụ máy hỏng tán sỏi: Đau đớn kéo dài và cần khám sàng lọc ngay - Ảnh 3.

Bị kê khống tán sỏi, nhiều bệnh nhân mang trong mình sự đau đớn suốt thời gian dài

Còn theo ông Lê Văn Nam (SN 1977, ngụ xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), tháng 4-2024, ông tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chỉ định tán sỏi thận. Sau khi xuất viện về nhà được khoảng 45 ngày, ông bị đau nên quay lại bệnh viện và tiếp tục được chỉ định tán sỏi nhưng vẫn không được. "Tôi đề nghị bệnh viện phải tập trung khám tầm soát và điều trị dứt điểm. Đối với những bác sĩ vô lương tâm, xem thường sức khỏe của người bệnh thì phải xử lý nghiêm" - ông Nam bức xúc nói.

Ông Nguyễn Văn Hà (SN 1974, ngụ xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) cho biết hôm đó, 1 giờ sáng ông bị đau nên lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hai ngày sau, ông được chỉ định tán sỏi. Sau khi xuất viện về nhà, trên người vẫn còn ống JJ nên đỡ đau. Tuy nhiên, khoảng 12 ngày sau ông lên rút ống về nhà thì tiếp tục đau đớn. Sau đó, ông Hà xuống bệnh viện ở TP HCM để điều trị và bác sĩ cho biết vẫn còn sỏi trong người.

"Nói thật, lúc nghe thông tin bệnh viện khám sàng lọc, tôi không dám lên. Tuy nhiên, sau khi công an làm việc và thông báo lần này sẽ có nhiều bác sĩ giỏi ở các bệnh viện khác nên tôi mới đi. Thực sự tôi sợ lắm rồi" - ông Hà nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng Khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu), và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28-3-2024 đến ngày 15-5-2024 và từ ngày 28-5-2024 đến ngày 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng. 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng. Đồng thời, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

