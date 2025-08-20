Bộ sưu tập áo thun “Việt Nam Love”: Năng động, Tự hào và 3.000 chiếc áo đã cháy hàng!

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"?

Bộ sưu tập áo thun Viet Nam Love - năng động, tự hào, sẻ chia vừa ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng. Chỉ trong giai đoạn pre-order, bộ sưu tập đã ghi nhận 3.000 chiếc áo được đặt hàng trước ngày mở bán chính thức - con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án cộng đồng đặc biệt này.

Bộ sưu tập gồm 12 mẫu thiết kế đặc biệt đến từ 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu Việt Nam, mang form boxy fit - oversize unisex hiện đại, dễ phối hợp từ lễ hội đến đời thường. Mỗi chiếc áo không chỉ là món đồ thời trang ready-to-wear mà còn chứa đựng "ngàn ý nghĩa" - lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng.

Toàn bộ lợi nhuận từ BST sẽ được dành cho dự án "Thành phố nở hoa", một hoạt động kiến tạo cảnh quan đô thị bằng cây xanh có hoa nằm trong chuỗi nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love, hướng đến lan tỏa tinh thần gắn kết và tự hào nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Để tăng sự lan tỏa, ban tổ chức sẽ tổ chức hai phiên livestream bán áo đặc biệt. Trong đó, phiên đầu tiên vào tối 25-8 có sự dẫn dắt của Hoa hậu Hương Giang cùng các khách mời Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương, Khuyến Dương và 4 thương hiệu đồng hành. Phiên thứ hai vào tối 27-8 của Chảnh Beauty do Kim Xuyến làm host, khách mời Dương Quốc Mỹ.

10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu Việt Nam: bùng nổ sáng tạo áo thun đậm bản sắc Việt!

Toàn bộ lợi nhuận của việc bán áo thun Viet Nam Love dành cho dự án 'Thành phố nở hoa'

Trong hành trình của Viet Nam Love, sự góp mặt của 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu chính là một điểm nhấn quan trọng. Họ cùng chung tay sáng tạo ra những mẫu áo thun đậm bản sắc Việt, vừa hiện đại vừa gần gũi. Các nhà thiết kế đều bày tỏ sự tự hào khi tham gia một dự án cộng đồng mang tầm quốc gia, coi đây là cơ hội để cùng gắn kết, sẻ chia và cống hiến giá trị nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Đạo diễn Trần Thành Trung, người khởi xướng dự án, chia sẻ: "Sự tham gia của 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu trong dự án là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa và sức hút của Viet Nam Love. Tôi tin rằng bộ sưu tập áo thun này sẽ không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành biểu tượng của tinh thần tự hào dân tộc dành cho giới trẻ và cộng đồng."

Đạo diễn Trần Thành Trung (bìa trái) người khởi xướng dự án Thành phố nở hoa

Viet Nam Love - do đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung khởi xướng và T Production thực hiện - là một dự án cộng đồng quy mô quốc gia với hàng loạt hoạt động nghệ thuật ý nghĩa: từ ca khúc viral "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", bộ sưu tập áo thun cổ động, đến lễ trồng cây "Thành phố nở hoa", và sẽ khép lại bằng triển lãm - gala tổng kết vào tháng 4-2026.

Dự án đã thu hút hơn 100 nghệ sĩ, doanh nhân, KOLs cùng làm đại sứ truyền thông, đúng với tuyên ngôn: "Khi lòng kiêu hãnh được gọi tên - Một dự án chung niềm tự hào".