Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"?

Thùy Trang

(NLĐO)- 3.000 chiếc áo thun Viet Nam Love được đặt trước, toàn bộ lợi nhuận dành cho dự án 'Thành phố nở hoa'

Bộ sưu tập áo thun “Việt Nam Love”: Năng động, Tự hào và 3.000 chiếc áo đã cháy hàng!

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"? - Ảnh 1.

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"?

Bộ sưu tập áo thun Viet Nam Love - năng động, tự hào, sẻ chia vừa ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng. Chỉ trong giai đoạn pre-order, bộ sưu tập đã ghi nhận 3.000 chiếc áo được đặt hàng trước ngày mở bán chính thức - con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của dự án cộng đồng đặc biệt này.

Bộ sưu tập gồm 12 mẫu thiết kế đặc biệt đến từ 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu Việt Nam, mang form boxy fit - oversize unisex hiện đại, dễ phối hợp từ lễ hội đến đời thường. Mỗi chiếc áo không chỉ là món đồ thời trang ready-to-wear mà còn chứa đựng "ngàn ý nghĩa" - lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng.

Toàn bộ lợi nhuận từ BST sẽ được dành cho dự án "Thành phố nở hoa", một hoạt động kiến tạo cảnh quan đô thị bằng cây xanh có hoa nằm trong chuỗi nghệ thuật cộng đồng Viet Nam Love, hướng đến lan tỏa tinh thần gắn kết và tự hào nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Để tăng sự lan tỏa, ban tổ chức sẽ tổ chức hai phiên livestream bán áo đặc biệt. Trong đó, phiên đầu tiên vào tối 25-8 có sự dẫn dắt của Hoa hậu Hương Giang cùng các khách mời Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương, Khuyến Dương và 4 thương hiệu đồng hành. Phiên thứ hai vào tối 27-8 của Chảnh Beauty do Kim Xuyến làm host, khách mời Dương Quốc Mỹ.

10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu Việt Nam: bùng nổ sáng tạo áo thun đậm bản sắc Việt! 

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"? - Ảnh 2.

Toàn bộ lợi nhuận của việc bán áo thun Viet Nam Love dành cho dự án 'Thành phố nở hoa'

Trong hành trình của Viet Nam Love, sự góp mặt của 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu chính là một điểm nhấn quan trọng. Họ cùng chung tay sáng tạo ra những mẫu áo thun đậm bản sắc Việt, vừa hiện đại vừa gần gũi. Các nhà thiết kế đều bày tỏ sự tự hào khi tham gia một dự án cộng đồng mang tầm quốc gia, coi đây là cơ hội để cùng gắn kết, sẻ chia và cống hiến giá trị nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Đạo diễn Trần Thành Trung, người khởi xướng dự án, chia sẻ: "Sự tham gia của 10 nhà thiết kế và thương hiệu hàng đầu trong dự án là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa và sức hút của Viet Nam Love. Tôi tin rằng bộ sưu tập áo thun này sẽ không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành biểu tượng của tinh thần tự hào dân tộc dành cho giới trẻ và cộng đồng."

Vì sao bộ sưu tập Viet Nam Love "cháy hàng"? - Ảnh 3.

Đạo diễn Trần Thành Trung (bìa trái) người khởi xướng dự án Thành phố nở hoa

Viet Nam Love - do đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung khởi xướng và T Production thực hiện - là một dự án cộng đồng quy mô quốc gia với hàng loạt hoạt động nghệ thuật ý nghĩa: từ ca khúc viral "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", bộ sưu tập áo thun cổ động, đến lễ trồng cây "Thành phố nở hoa", và sẽ khép lại bằng triển lãm - gala tổng kết vào tháng 4-2026.

Dự án đã thu hút hơn 100 nghệ sĩ, doanh nhân, KOLs cùng làm đại sứ truyền thông, đúng với tuyên ngôn: "Khi lòng kiêu hãnh được gọi tên - Một dự án chung niềm tự hào".

Tin liên quan

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh

Hồ Ngọc Hà và dàn sao Việt trồng cây lúc bình minh

(NLĐO) - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quốc Cơ - Hồng Phượng, hoa hậu Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương … tề tựu vào buổi bình minh để trồng cây.

Áo thun Viet Nam Love Viet Nam Love Thành phố nở hoa đạo diễn Trần Thành Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo