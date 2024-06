Ngày 3-6, bà Nguyễn Diệu Hiền, Thẩm phán TAND tỉnh Kiên Giang, cho biết chưa có kế hoạch xét xử vụ án "Giết người" xảy ra tại căng tin Trường THCS Nguyễn Du, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Bị can Phạm Thế Giáp khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an (Ảnh: VĂN VŨ)

Cũng theo thẩm phán được phân công xét xử vụ án này, lý do vụ án kéo dài và chưa xét xử vì chờ kết quả trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can theo yêu cầu của người thân bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Phạm Thế Giáp (SN 1984; thường trú phường An Bình, TP Rạch Giá) là giáo viên dạy môn thể dục tại Trường THCS Nguyễn Du, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá.

Trong quá trình giảng dạy, Giáp thường phát sinh mâu thuẫn với các đồng nghiệp trong trường nên bị nhiều đồng nghiệp xa lánh. Từ đó, Giáp cho rằng mình bị tập thể chia rẽ và thù ghét.

Khoảng 9 giờ ngày 6-9-2022, Giáp từ phòng giáo viên đi ra thì thì va chạm vào người giáo viên Lê Phước Hào nên dẫn đến đánh nhau và được mọi người can ngăn.

Khám nghiệm hiện trường vụ án xảy ra tại căng - tin Trường THCS Nguyễn Du ngày 7-9-2022 (Ảnh: VĂN VŨ)

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7-9-2022, Giáp đang đứng ở nhà đa năng của Trường THCS Nguyễn Du thì thấy ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1982, giáo viên cùng dạy môn thể dục của trường) và ông Mai Trọng Luân (giáo viên bộ môn) đi xuống căn tin nhà trường ăn sáng.

Khi đi ngang qua, ông Tuấn nhìn Giáp và cười. Cho rằng ông Tuấn cười đểu mình, Giáp tỏ ra bực tức. Sau đó, Giáp đi từ nhà đa năng xuống căn tin, đến ngồi bên cạnh ông Tuấn, rồi bất ngờ dùng dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào ngực, bụng và hạ sườn khiến ông Tuấn tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Giáp đến Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

2 cây dao tang vật vụ án

Ngày 8-9-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Giáp về hành vi "Giết người".

Ngày 25-5-2023, VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố Giáp về tội "Giết người". Tuy nhiên, quá trình thụ lý xét xử vụ án, TAND tỉnh Kiên Giang đã nhận được đơn yêu cầu trưng cầu giám định lại pháp ý tâm thần đối với bị can Giáp. Bởi trước đó, theo kết luận điều tra, tại thời điểm phạm tội và hiện tại đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, rối loạn nhân cách ảnh hưởng đến hành vi.

Kết luận này căn cứ theo kết quả giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 40 ngày 7-3-2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ. Theo đó, pháp y kết luận tình trạng của bị can Giáp trước và trong khi phạm tội có bệnh lý tâm thần: Rối loạn nhân cách Paranoid.

Bà Hoàng Thị Thu Hương (SN 1986; ngụ TP Rạch Giá) là em ruột và là người đại diện theo pháp luật của bị hại Hoàng Anh Tuấn, cho biết do không đồng tình với kết luận trưng cầu đối giám định tâm thần đối với bị can Giáp, nên bà đã có đơn yêu cầu trưng cầu giám định lại. Tuy nhiên, từ lúc yêu cầu đến nay đã gần 12 tháng vẫn chưa có kết quả.

Ngoài yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần lại đối với bị can, trong đơn bà Hương còn yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết bà cho rằng có dấu hiệu không khách quan.

Cụ thể, theo kết luận điều tra và cáo trạng, bị can khai rằng do sợ bị hại sẽ thuê người đánh mình nên đã chuẩn bị một cây dao mũi nhọn, lưỡi bằng kim loại đem từ nhà vào trường. Mục đích nếu có người đánh mình thì sẽ sử dụng cây dao trên để đánh trả. Song, theo hồ sơ vụ án thì bị can mang theo 2 cây dao chứ không phải 1...