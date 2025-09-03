Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

Thùy Trang

(NLĐO)- Trúc Nhân kể lại khoảnh khắc hài hước không được lên hình tại lễ diễu binh ở đại lễ A80.

Trúc Nhân “Flex” hết mình: 77-49 chi tiết cực hài hước tại Lễ Diễu Binh 2-9!

Chuyện buồn như phim hài của Trúc Nhân ở đại lễ A80 - Ảnh 1.

Trúc Nhân bảo "không còn gì để flex (khoe)" nữa

"Không còn gì để flex (khoe)" là câu đúc kết của ca sĩ Trúc Nhân sau 77- 49 chi tiết hài hước khi anh tham gia tại lễ diễu binh ở Quảng trường Ba Đình ngày 2-9. Sáng 2-9, Trúc Nhân cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy,....vinh dự được biểu diễn tại lễ diễu binh tại Quảng Trường Ba Đình.

Dù được góp giọng trong một sự kiện trọng đại, mang tính lịch sử, thế nhưng Trúc Nhân chỉ được lên hình vỏn vẹn 1 giây. Nguyên do là bởi một vài đạo cụ trong màn trình diễn đã che mất mặt của nam ca sĩ. Khoảnh khắc hài hước này đã viral khắp mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trúc Nhân kể: "Em makeup lúc 10h30 tối ngày 1-9, có mặt ở điểm tập kết lúc 1h30 sáng ngày 2-9. Em ngoan ngoãn chờ đợi gần 6 tiếng để đến lượt mình xuất hiện và cất cao giọng hát của bản thân.

Khi tiến vào quảng trường Ba Đình, tim em như nổ tung vì tự hào và hạnh phúc, em thấy thiêng liêng và xúc động vô cùng, em không biết nói sao cho hết sự vinh dự của bản thân khi được biểu diễn ở thời khắc lịch sử huy hoàng của Đất Nước và còn là trước lăng Bác .

Tới khúc em hát 2 câu solo của mình, em thấy xa xa có múa rồng đang tiến tới rất dũng mãnh... nhưng em không nghĩ là nó tới mức độ này...flex (khoe) cái gì nữa bây giờ.....Từ nay về sau đừng ai rủ đi coi múa rồng, cảm ơn".

Trúc Nhân “lộ diện” 1s gây sốt: cười ra nước mắt và màn an ủi “bá đạo” từ sao Việt!

Chuyện buồn như phim hài của Trúc Nhân ở đại lễ A80 - Ảnh 2.

Trúc Nhân lộ diện 1s gây sốt

Câu chuyện hài hước của Trúc Nhân trở thành đề tài bùng nổ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc rõ mặt hiếm hoi kéo dài chừng 1s của Trúc Nhân tại màn biểu diễn tại sự kiện được cư dân mạng chia sẻ lại như lời an ủi Trúc Nhân. Nhiều bạn bè đồng nghiệp an ủi Trúc Nhân đầy hài hước. "Chị vẫn nhận ra giọng em mà!! Chúc mừng em với những nỗ lực không ngừng!", diễn viên Lê Phương chia sẻ. 

Rapper Double2T có vẻ còn bi thương hơn: "Em makeup cùng giờ với anh nhưng sáng nay em chỉ có tiếng mà không có hình. Anh được như này là đỉnh lắm rồi ạ". MC Nguyên Khang gợi ý: "Hay giờ e cắt cái ảnh đẹp trai em dán vô cái chỗ rồng che đi được không?".

Tối 2-9, Trúc Nhân tiếp tục diễn ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong chuỗi sự kiện âm nhạc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9. Thật ra, đây chỉ là câu chuyện vui và mỗi nghệ sĩ đều rất tự hào khi được tham gia vào sự kiện tuyệt đối ý nghĩa như đại lễ A80.

Tin liên quan

Trúc Nhân lại quậy tưng showbiz

Trúc Nhân lại quậy tưng showbiz

(NLĐO)- Mai vàng Trúc Nhân trở lại với "Không ra gì" không khiến người hâm mộ thất vọng khi đã chờ đợi Trúc Nhân trong hơn 2 năm.

Trúc Nhân chuyện của Trúc Nhân Trúc Nhân ở đại lễ A80
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo