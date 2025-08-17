HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders?

Đông Linh (theo BBC)

(NLĐO) – Ghi bàn, kiến tạo và góp công quan trọng trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Wolves, Reijnders tạo nên làn sóng phấn khích mới nơi người hâm mộ.

Sau khi Kevin de Bruyne rời sân Etihad vào mùa hè, người hâm mộ Man City đã nhanh chóng tìm thấy một "thần tượng" mới, không ai khác hơn tân binh người Hà Lan Tijjani Reijnders. Từng thất vọng với chính mình trong khoảng thời gian khoác áo AC Milan, Reijnders trông chờ cơ hội tái định hình bản thân ở Man City và sớm có câu trả lời chính xác.

Reijnders - "De Bruyne" phiên bản Hà Lan

Được điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trước Wolverhampton, Reijnder ngay lập tức ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, góp công lớn trong chiến thắng đậm của Man City trước Wolves ngay tại sân Molineux.

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 1.

Tijjani Reijnders trên đường trở thành "thần tượng" mới của đội chủ sân Etihad

Ở tuổi 27, Reijnders trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Man City vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, sau Sergio Agüero. "Đó là khởi đầu tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với bàn thắng, kiến tạo và chiến thắng. Giờ đây chúng tôi phải tiếp tục phát huy", Reijnders chia sẻ.

HLV Pep Guardiola không giấu sự hài lòng: "Cậu ấy hòa nhập ngay từ ngày đầu tiên. Tốc độ, khả năng di chuyển vào khoảng trống và sự cơ động khiến cậu ấy trở thành bản hợp đồng hàng đầu. Ở Milan và đội tuyển Hà Lan, Reijnders đều chơi xuất sắc, và chúng tôi biết rõ đây sẽ là bản hợp đồng rất, rất quan trọng cho tương lai Man City".

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 2.

Reijnders tìm lại bản thân trong màu áo mới Man City

Huyền thoại Alan Shearer đưa ra nhận xét về ngôi sao người Hà Lan sau trận đấu tại Molineux: "Đó gần như là màn trình diễn hoàn hảo của một tiền vệ. Cậu ấy làm chủ trận đấu, không ngừng di chuyển khiến đối thủ không thể chống đỡ".

Reijnders - Thách thức và kỳ vọng

Trước khi đến Etihad với giá 42,5 triệu bảng từ AC Milan, Reijnders từng trưởng thành ở các đội bóng trong nước như PEC Zwolle, AZ Alkmaar trước khi khẳng định tên tuổi ở Serie A. Trong mùa giải duy nhất tại Serie A, anh ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo, nằm trong nhóm tiền vệ giàu sức ảnh hưởng nhất giải.

Không chỉ ghi bàn và kiến tạo, Reijnders còn tạo ra 205 tình huống dẫn tới cú sút – nhiều nhất giải đấu. Dù Milan gây thất vọng khi chỉ xếp hạng 8 cuối mùa, Reijnders vẫn nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng, phát động tấn công và tạo cơ hội.

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 3.

Các con số thống kê chuyên môn ấn tượng từ Reijnders

Anh hiện đã có 23 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan, đá chính cả 6 trận tại Euro 2024. Gia nhập Man City với giá 42,5 triệu bảng, Reijnders được kỳ vọng trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch phục hưng sau mùa giải 2024-2025 đầy thất vọng.

Trong trận gặp Wolves, Reijnders không chỉ ghi dấu với bàn thắng đẹp mắt mà còn để lại 82 lần chạm bóng, 52 đường chuyền chính xác (91%) và 22 pha chuyền ở 1/3 sân đối phương. Đặc biệt, anh sớm cho thấy sự ăn ý với Erling Haaland khi có đường chuyền ngẫu hứng giúp tiền đạo Na Uy lập cú đúp.

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 4.

Reijnders được chấm điểm cao nhất trận đấu ở Molineux

Man City mùa trước gặp khó khi Rodri dính chấn thương dài hạn, khiến tuyến giữa suy giảm đáng kể. Giờ đây, với Reijnders, Nico Gonzalez cùng sự trở lại của Rodri và Phil Foden, hàng tiền vệ của "The Citizens" hứa hẹn sẽ mang diện mạo mới.

Đi trên đôi chân chính mình

Được người hâm mộ "dán nhãn" một cách mặc định là người thay thế Kevin de Bruyne tại Man City, Reijnders không khẳng định điều tất cả trông chờ. Anh không hạ thấp ảnh hưởng của De Bruyne mà thừa nhận đã dành hàng giờ xem lại các video thi đấu của ngôi sao người Bỉ, phân tích cách di chuyển, cách chuyền bóng, và cả cách tạo ra khoảnh khắc bùng nổ.

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 5.

Không nhiều tân binh có màn ra mắt thuyết phục như Reijnders

Reijnders vẫn có con đường riêng của mình dù tự nhận bản thân chịu ảnh hưởng từ nhiều người. Nếu như De Bruyne là bài học về nhãn quan và sự bùng nổ, thì Ilkay Gundogan, với anh, là hình mẫu về "khả năng ghi bàn từ bóng hai". Anh còn nhắc đến Andres Iniesta, biểu tượng của sự tinh tế, nhẹ nhàng mà chết người.

Đến City, Reijnders đặt ra một mục tiêu rất rõ ràng: Giúp đội bóng cải thiện khả năng ghi bàn từ hàng tiền vệ. "Tôi muốn làm điều đó. Tại Milan, tôi đã cải thiện nhiều ở khâu dứt điểm. Trước đây tôi quá vội vàng. Giờ tôi bình tĩnh hơn, chờ thời cơ, chọn vị trí tốt hơn. Tôi muốn mang điều đó tới City".

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders? - Ảnh 6.

Reijnders sớm tìm được sự gắn kết với Haaland

Chiến thắng 4-0 giúp Man City gửi lời tuyên bố mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Và ở trung tâm sân cỏ Molineux, Reijnders đã nhanh chóng chinh phục người hâm mộ bằng màn trình diễn hoàn hảo trong ngày ra mắt Ngoại hạng Anh.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng

(NLĐO) – Erling Haaland có cú đúp bàn thắng vào lưới Wolverhampton nhưng tân binh Tijjani Reijnders mới thi đấu tỏa sáng nhất trong chiến thắng 4-0 của Man City

Man City loại Grealish, Walker, đưa 4 tân binh dự FIFA Club World Cup

(NLĐO) - Man City khởi động hành trình tái chinh phục đỉnh cao bằng chiến dịch FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ với sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự.

Man City đòi lại những gì đã mất

Đây sẽ là thời điểm thầy trò HLV Pep Guardiola quyết tìm lại vị thế bá chủ làng cầu xứ sương mù của Man City

