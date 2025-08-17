HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Erling Haaland có cú đúp bàn thắng vào lưới Wolverhampton nhưng tân binh Tijjani Reijnders mới thi đấu tỏa sáng nhất trong chiến thắng 4-0 của Man City

Đương kim vô địch Liverpool mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng tưng bừng trên sân của Bournemouth, như thôi thúc mọi đội bóng, kể cả Man City, cùng xung trận ở loạt trận khai mạc Ngoại hạng Anh 2025–2026. 

Man City hiểu rõ nhất thông điệp từ đại kình địch và màn trình diễn của các học trò HLV Pep Guardiola tại sân Molineux của Wolverhampton cho thấy quyết tâm của nhà cựu vô địch.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 1.

Sân Molineux tưởng nhớ cựu cầu thủ Diogo Jota trước giờ bóng lăn

Đội khách nhập cuộc chậm rãi rồi tăng tốc theo cách dữ dội nhất. Phút 34, Rico Lewis thoát xuống bên cánh phải để nhận bóng từ Tijjani Reijnders và trả ngược vào trong như đặt để Erling Haaland đệm bóng cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 2.

Erling Haaland khai hỏa trong ngày ra quân

Ba phút sau, "cú đấm" thứ hai được Man City tung đòn mạnh mẽ: Tijjani Reijnders cắt vào từ hành lang trái, nhận bóng từ Oscar Bobb rồi tung cú sút chìm chéo góc, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho Man City. Thế trận được đội khách Man City "khóa" chặt ngay trong hiệp một và gần như đã định đoạt luôn kết cục cuộc so tài ở "hang sói" Molineux.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 3.

Tijjani Reijnders tỏa sáng trong vòng đấu mở màn

Sau giờ nghỉ, Wolves dâng cao với hy vọng tìm bàn gỡ. Jørgen Strand Larsen có hai cơ hội đáng kể, nhưng thủ môn James Trafford phản xạ chắc tay, dập tắt nỗ lực của đội chủ nhà. 

Khi đối phương hưng phấn, Man City lại ra đòn. Phút 61, Reijnders xé toang hành lang phải rồi trả ngược để Haaland đặt lòng chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và đẩy Wolves vào thế không lối thoát.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 4.

Haaland có cú đúp hoàn hảo trước Wolves

Dẫn trước với cách biệt cực kỳ an toàn, HLV Pep Guardiola vẫn tiếp tục làm mới hàng công bằng loạt điều chỉnh. Phút 81, tân binh Rayan Cherki khép lại ngày ra mắt như mơ: Nhận bóng chếch bên cánh phải, tiền vệ người Pháp dẫn vài nhịp rồi tung cú sút xa xuyên qua rừng chân, ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 5.

Rayan Cherki "mở tài khoản" ngày ra mắt

Cầu trường Molineux lặng đi, còn khu kỹ thuật đội khách mở hội với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn, trong đó các tân binh đóng góp hết sức quan trọng. 

Trong khi James Trafford giữ sạch lưới ở trận Ngoại hạng Anh đầu tiên thì Reijnders nổi bật như một mắt xích tổ chức mới, vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, lại trực tiếp tham gia vào các pha tổ chức dẫn tới cả ba bàn còn lại. 

Sự hiện diện năng động của tiền vệ Hà Lan giúp Man City chuyển đổi trạng thái nhanh, pressing giàu năng lượng và tạo cảm giác lối chơi thời hậu De Bruyne vẫn vận hành trơn tru.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 7.

Màn trình diễn tuyệt vời của Reijnders

Wolves có những khoảnh khắc đáng khen, đặc biệt giai đoạn đầu hiệp hai với áp lực liên tiếp từ cặp Gomes – Bellegarde, nhưng thiếu sắc bén ở pha bóng cuối cùng. Khi cơ hội bị bỏ lỡ, họ lập tức bị trừng phạt bởi tính hiệu quả lạnh lùng của đối thủ.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 8.

Man City ngạo nghễ độc chiếm ngôi đầu bảng

Ba điểm trọn vẹn, hiệu số +4, dẫn đầu bảng xếp hạng ở vòng đấu mở màn kèm thông điệp rõ ràng gửi tới phần còn lại của giải: Man City đã sẵn sàng cho đường đua mới với Haaland tiếp tục "ăn bàn đều tay" và Reijnders, Cherki thổi làn gió mới vào hàng công.

Tottenham bắt đầu hành trình Ngoại hạng Anh mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà. Cú sốc thất bại ở Siêu cúp châu Âu đã thực sự bị "Gà trống" bỏ lại phía sau khi đoàn quân của Thomas Frank thi đấu tưng bừng, thể hiện khí thế mới.

Tân binh Mohamed Kudus kiến tạo thuận lợi để Richarlison mở tỉ số ngay ở phút thứ 10. Ngôi sao người Ghana tiếp tục "châm ngòi" giúp Richarlison lập siêu phẩm tung người móc bóng thành bàn ở phút 60 trước khi Brennan Johnson ấn định chiến thắng 3-0 đậm đà phút 55 cho "Gà trống".

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 9.

Sunderland và Tottenham tạo dấu ấn lượt trận khai mạc

Đội bóng mới thăng hạng Sunderland cũng có chiến thắng 3-0 trước West Ham, đẩy cả Tottenham lẫn Liverpool lùi lại để chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng.

