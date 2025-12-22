HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vì sao cổ phiếu liên quan đến Shark Hưng bị bán tháo?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trong phiên hôm nay, CRE có thời điểm chạm giá sàn và hiện ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 6%.

Kết phiên ngày 22-12, thị trường chứng khoán diễn biến thăng hoa khi nhiều nhóm ngành và cổ phiếu trụ cột đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tăng hơn 46 điểm, lên 1.751 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng đến 52 điểm, đạt 1.985 điểm.

Trái ngược với xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) - nơi ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, lại bị bán mạnh trong phiên.

CRE đang ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm 6,52% và có thời điểm chạm giá sàn trong phiên. Thanh khoản đạt 1,7 triệu đơn vị, gấp hơn 5 lần các phiên liền trước. So với đầu tháng 12-2025, cổ phiếu này đã mất hơn 14% giá trị.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu CRE xuất hiện trong bối cảnh trên mạng xã hội gần đây lan truyền hình ảnh liên quan đến việc lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển Hyra Holdings, đồng thời tên Shark Hưng cũng bị nhắc tới.

Hyra Holdings được thành lập năm 2021, tập trung phát triển các dự án công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực AI và blockchain. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hyra Holdings thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hưng làm Thành viên HĐQT độc lập.

Vì sao cổ phiếu CRE của Shark Hưng bị bán tháo trong bối cảnh thị trường tăng trưởng? - Ảnh 2.

Cổ phiếu CRE đang có giá 8.310 đồng/cổ phiếu

Giai đoạn 2026 - 2030, Hyra Holdings đặt mục tiêu phát triển 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và mở rộng sang hơn 30 thị trường quốc tế. Xa hơn, Hyra Network dự kiến tiến hành IPO trong giai đoạn 2030 - 2035, với tham vọng đạt giá trị vốn hóa hàng tỉ USD.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư còn chịu tác động từ những vụ việc trước đó liên quan đến lĩnh vực tiền ảo.

Cụ thể, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch NextTech, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex.

Về Cen Land, trước đó doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khởi sắc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 838 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỉ đồng, tăng mạnh 103% do tối ưu chi phí.

Giữa tháng 10-2025, Cen Land thông báo đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001. Lô CRE202001 phát hành vào ngày 31-12-2020, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31-12-2023; giá trị phát hành 450 tỉ đồng.

Tại Cenland, ông Hưng đang sở hữu trực tiếp 15,6 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 3,36%. 

Tin liên quan

CenLand nơi Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, đang kinh doanh ra sao?

CenLand nơi Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, đang kinh doanh ra sao?

(NLĐO)- CenLand vừa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Vì sao Shark Hưng chỉ mua 1 nửa số cổ phiếu đã đăng ký?

(NLĐO) - Đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu nhưng chỉ hoàn tất mua 2,3 triệu cổ phiếu, Shark Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, lý giải do thay đổi kế hoạch tài chính cá nhân.

Shark Hưng và những cú đầu tư “khủng”

Nhiều người không biết Shark Hưng ngoài vai trò là Phó chủ tịch CENGROUP, là một trong những Shark Tank rót bạc tỷ vào nhiều thương vụ start up vừa qua, Shark Hưng còn là ông chủ một công ty chuyên đầu thứ cấp vào nhiều dự án BĐS lớn.

bất động sản Blockchain shark hưng cổ phiếu CRE
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo