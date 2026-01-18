Ngày 18-1, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có công văn về việc Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tỉnh Đắk Lắk không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như thường lệ để tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản xin chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng nhận được báo cáo của Sở Tài chính về phương án huy động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo; công văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xin chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo UBND tỉnh, việc không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tập trung nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân; ưu tiên công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp, thiết thực, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.