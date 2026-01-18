HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vì sao Đắk Lắk không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026?

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026 nhưng không bắn pháo hoa như thường lệ.

Ngày 18-1, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có công văn về việc Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đắk Lắk không bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 để khắc phục thiên tai - Ảnh 1.

Tỉnh Đắk Lắk không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như thường lệ để tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản xin chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng nhận được báo cáo của Sở Tài chính về phương án huy động kinh phí xã hội hóa để tổ chức bắn pháo; công văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xin chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo UBND tỉnh, việc không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tập trung nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân; ưu tiên công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp, thiết thực, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

VIDEO: Những lời chúc ấm áp dưới bầu trời pháo hoa giao thừa 2026 tại TPHCM

(NLĐO) - Hàng nghìn người dân TP HCM phấn khích reo hò, mãn nhãn trước những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026

TPHCM bắn pháo hoa, countdown chào đón năm mới 2026

(NLĐO) - Trong đêm 31-12, tại TPHCM diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật cùng màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời chào năm 2026

(NLĐO) - Đúng 0giờ ngày 1-1-2026, hàng triệu người dân ở nhiều nơi trên cả nước đã chào đón pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

